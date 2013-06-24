Powell: Gezi barış sürecini raydan çıkarmamalı

Kuzey İrlanda'ya barışın getirilmesi sürecinde İngiltere eski Başbakanı Tony Blair'in sağ kolu olarak görev yapan eski diplomat Jonathan Powell, "Gezi eylemleri, Kürtlerle yürütülen barış sürecini raydan çıkarmamalı" uyarısında bulundu.



Kuzey İrlanda'da IRA ile İngiltere arasında başmüzakereci olarak görev yapan Jonathan Powell, barış süreciyle ilgili MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve AKP üst düzey yöneticileriyle görüştü.

Görüşme sonrası Hürriyet gazetesi ve İngiliz Guardian gazetesiyle röportaj yapan İngiltere eski Başbakanı Tony Blair'in sağ kolu Jonathan Powell, Türkiye'de 30 yıllık çatışmanın sona ermesi için barış sürecine destek verdiğini söyledi.

İngiliz Guardian gazetesindeki habere göre, Powell, Gezi eylemlerinin barış sürecini raydan çıkarma riski taşıdığını savundu. Powell, "Türk hükümetiyle insan hakları alanındaki çatışmalar, diyalog sürecini zedelerse bu bir trajedi olur" dedi.

Bu tür süreçlerin, muhalefet partileri dahil, partiler üstü desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Jonathan Powell, "Tekrar çatışma yaşanmaması için de bir hakem olmalı" şeklinde konuştu.



'Erdoğan desteği hak ediyor'



Bu tür süreçlerde, sıklıkla bozucu etkiler ve dış faktörlerin devreye girdiğini ifade eden Powell, "Umarım burada böyle bir şey olmaz. Başbakan Erdoğan ve Hakan Fidan çok fazla desteği hak ediyor. Öyle bir noktaya gelirsiniz ki, barış sürecinden artık geri dönüş olmaz. Ancak Türkiye'de bu aşamaya gelip gelmediğimizi bilmiyorum" dedi.



İki tarafta güçlü lider ihtiyacı



Başbakan Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğu vurgusu yapan Blair'in eski sağ kolu Jonathan Powell, "Barış sürecinde her iki taraftada güçlü lidere ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Kuzey İrlanda'da IRA ile görüşmelerde başmüzakereci rolünü üstlenen Powell, Kürt sorunu konusunda çalışmalar yapan Londra merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü'nde yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Powell, silahlı çatışma yaşanan 7 ülkede profesyonel arabuluculuk hizmeti de veriyor.