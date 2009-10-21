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Powell: Açılımın başarısı dünyayı etkiler

Powell, TİKAD tarafından dün İstanbul’da düzenlenen “Anneler Teröre Karşı” konferansında konuştu.

21 Ekim 2009 03:00

Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) tarafından dün İstanbul’da düzenlenen “Anneler Teröre Karşı” konferansında konuştu.

Türkiye’nin terörle mücadelesi ve yürütülen “Demokratik Açılım” sürecinin bölge açısından sonuçlarına ilişkin görüşlerini aktaran Powell,  “Doğru araç kombinasyonları kullanılırsa başarılı olacağını düşünüyorum. Eğer başarılı olursa sadece dünyanın bu kısmına değil, tamamına etki edecektir. Dünya çapında ekonomik durumu olumlu etkileyecektir. Kaynak dağılımı da bu şekilde etkilenecektir. Bu işin tarihi boyutu da var. Umalım ki başarılı olsun” dedi.
Kanal D’de Mehmet Ali Birand’ın sorularını da yanıtlayan Powell, PKK’nın bölgede rolünün bittiğini ve silahlı mücadeyle kendi çıkarlarına zarar verdiğini de sözlerine ekledi.



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