Potanın Sultanları, Dünya Şampiyonası öncesi konuştular

Pelin Derya Bilgiç: \"Rakiplerimizi hafife almıyoruz\"

Esra Ural Topuz: \"Tek hedefimiz madalyaya ulaşmak\"

İSTANBUL / (DHA)

Kadın Milli Basketbol Takımı oyuncularından Pelin Derya Bilgiç ve Esra Ural Topuz, 22-30 Eylül tarihlerinde İspanya\'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası ile ilgili açıklamalarda bulundular.

PELİN DERYA BİLGİÇ, \"RAKİPLERİMİZİ HAFİFE ALMIYORUZ\"

Basketbol Federasyonu\'na konuşan Pelin Derya Bilgiç , Slovenya\'nın Kranjska Gora şehrinde çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek, \"Antrenmanlarda zaman zaman zorlansak da gerçekten insanın kendi limitlerini zorlaması iyidir. Bu durum hepimize iyi geliyor. Takım olarak geliştiğimizi hissediyoruz\" dedi.

Dünya Şampiyonası\'nda karşılaşacakları Avustralya, Arjantin ve Nijerya\'nın güçlü ekipler olduğunu kaydeden genç oyuncu, \"Dünya Şampiyonası\'na katılan her takımın bizim gibi hedefleri var. Herkes oynayacakları maçları kazanmak için parkeye iyi bir şekilde çıkacaktır\" diye konuştu.

Halkın A Milli Kadın Takımına desteğinin kendileri için itici güç olduğunu belirten 24 yaşındaki oyuncu, \"Tribündeki enerji ne kadar yüksek olursa bu durum sahaya da o kadar çok yansıyor. Bu da bize kuvvet veriyor\" şeklinde konuştu.

ESRA URAL TOPUZ: \"TEK HEDEFİMİZ MADALYAYA ULAŞMAK\"

Slovenya\'nın Kranjska Gora şehrinde çok iyi bir çalışma ortamı bulunduğunu söyleyen Topuz, \"Türkiye Basketbol Federasyonu, antrenörlerimiz, teknik kadromuz ve sağlık ekibimiz, bizim verimli bir kamp dönemi geçirebilmemiz için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Her türlü imkana da sahibiz. Gerçekten Dünya Şampiyonası sürecinde bizim için çok önemli ve değerli bir kamp dönemi içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu çalışmaların artılarını oynayacağınız maçlarda göreceğimize inanıyorum. Bize çok olumlu etkisi olacaktır\" dedi. Dünya Şampiyonası\'nda karşılaşacak Avustralya, Arjantin ve Nijerya\'nın önemli rakipler olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, \"Bizim açımızdan rakiplerin kimin olduğundan daha çok bizim ne yapacağımız değerli. Her rakibi aynı seviyede görüyoruz. Kendi oyunumuzu onlara karşı daha iyi oynayıp, bir üst seviyeye çıkmak ve maçları kazanmak istiyoruz. Bu nedenle bizim için takımların isminin bir farkı bulunmuyor. Tek hedefimiz gruptan lider çıkmak ve madalyaya ulaşmak\" ifadelerini kullandı.

Halkın desteğinin A Milli Kadın Takımı için çok değerli olduğunu da ekleyen Esra Ural Topuz, \"Taraftarlarımız bizim için çok değerli. Avrupa Şampiyonası elemelerinde her sene ülkemizden önemli maçlar oynanıyor. Hazırlık karşılaşmalarında ve resmi maçlarda halkımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Bu bizim için çok değerli. Sahada taraftarlarımızın desteğiyle 6 kişi oluyoruz. Gerçekten onlara çok minnettarız. \'Lütfen bizi yalnız bırakmamaya devam edin\" dedi.