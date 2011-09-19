-Potanın şampiyonu İspanya ANKARA (A.A) - 18.09.2011 - İspanya, 2011 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın final maçında Fransa'yı 98-85 yendi ve Avrupa Şampiyonu oldu. Turnuvada birer mağlubiyeti bulunan iki takımı karşı karşıya getiren final maçının ilk basketini Fransa, Joakim Noah ile buldu. Pota altında İspanya savunmasını hazırlıksız yakalayan ve sayılarının tamamını buradan bulan Fransa, ilk 3 dakikayı 8-7 önde tamamladı. Çeyreğin son 4 dakikasına ise İspanya, Jose Calderon ile üst üste bulduğu sayılarla 13-10 önde girdi. Periyodun geri kalan kısmında Fransa, boyalı alanı ilk dakikalarda olduğu gibi rahat kullanamadı. Juan Carlos Navarro ve Mark Gasol'un 3 sayılık basketlerine aynı şekilde dışarıdan bulduğu sayılarla karşılık veren Fransa, ilk 10 dakikayı 25-20 geride kapattı. İkinci çeyreğin ilk basketini İspanya Calderon ile kaydetti. Fransa, ilk çeyreğin aksine, ikinci 10 dakikanın başında dengeyi, 3 sayılık basketlerle korumaya çalıştı ve 9 sayıya kadar çıkan farkı 29-26 ile 3'e indirdi. Ancak aynı performansı ilerleyen dakikalarda sürdüremedi ve İspanya, çeyreğin ilk 3 buçuk dakikasında farkı 10'a çıkarttı: 36-26. İspanya, devrenin son 4 dakikasına 42-31 önde girdi. Fransa, çeyreğin son dakikasında farkı 5 sayıya indirse de devre, 50-41 İspanya'nın üstünlüğünde sona erdi. Oyunun kontrolünü elinde tutan İspanya, ikinci devrenin hemen başında farkı 56-43 ile 13'e çıkarttı. Noah'ın Pau Gasol'e yaptığı blokla havaya giren Fransa, üst üste bulduğu basketlerle çeyreğin son 5 dakikasında skoru 60-54'e getirdi. Ancak Navarro'nun liderliğindeki İspanya, Fransa'nın çok ümitlenmesine izin vermedi ve farkı bir dakika içinde 67-54 ile tekrar 13'e çıkarttı. Süreç karşılıklı basketlerle devam etti ve İspanya son 10 dakikaya 75-62 önde girdi. Son çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Hücumda tüm çareyi Tony Parker'da arayan, savunmasında da iyi oynayamayan Fransa, çeyreğin hemen başında aldığı molanın ardından da toparlanmayı başaramadı ve ilk 3 dakika 84-68 İspanya'nın üstünlüğünde geçildi. Fransa, Florent Pietrus ile Noah'ın 5 faul alarak oyun dışı kalmasıyla ümidini iyice yitirdi. İspanya, son 3 dakikaya 90-75 önde girdi. Fransa'nın, maçın geri kalan kısmındaki farkı kapatma çabası sonuç vermedi ve İspanya, karşılaşmayı 98-85 kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. -En değerli oyuncu: Navarro- Maçı 27 sayı 5 asistle tamamlayan ve sergilediği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Navarro, turnuvanın en değerli basketbolcusu (MVP) seçildi. Pau Gasol, 17 sayı 10 ribaund ile maçı ''double double'' yaparak tamamladı. Rudy Fernandez 14, Jose Calderon 17 sayı ile oynadı. Fransa'da ise en skorer isim, rakip potaya 26 sayı bırakan Tony Parker oldu. İspanya, bu başarısıyla üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Daha önce sadece Yugoslavya, 1995 ve 1997'de üst üste bu sevinci yaşama başarısını göstermişti. İspanya ve Fransa, finale çıktıkları için 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkını da elde etmiş oldu.