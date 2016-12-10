T24 LogoT24 Logo
Spor

Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu

017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda yer alacak milliler, Belarus, Slovakya ve İtalya ile aynı grupta yer aldı

10 Aralık 2016 14:00

Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yapılacak 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın rakipleri belli oldu.

Prag'da gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun katıldı.

Eleme maçlarında grubunu ilk sırada tamamlayarak kura çekimine 1. torbadan giren milli takım, Belarus, Slovakya ve İtalya ile B Grubu'nda yer aldı.

 

16-25 Haziran'da gerçekleştirilecek 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nde gruplar

 

A Grubu: Macaristan, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, İspanya

B Grubu: Türkiye, Belarus, Slovakya, İtalya

C Grubu: Sırbistan, Slovenya, Fransa, Yunanistan

D Grubu: Letonya, Belçika, Karadağ, Rusya.

ETİKETLER

2017 Kadınlar Avrupa Basketbol ŞampiyonasıEkrem Memnunrakipler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24