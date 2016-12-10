Potanın Perileri'nin rakipleri belli oldu

Çek Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde yapılacak 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın rakipleri belli oldu.
Prag'da gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile A Milli Takım Başantrenörü Ekrem Memnun katıldı.
Eleme maçlarında grubunu ilk sırada tamamlayarak kura çekimine 1. torbadan giren milli takım, Belarus, Slovakya ve İtalya ile B Grubu'nda yer aldı.
16-25 Haziran'da gerçekleştirilecek 2017 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nde gruplar
A Grubu: Macaristan, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, İspanya
B Grubu: Türkiye, Belarus, Slovakya, İtalya
C Grubu: Sırbistan, Slovenya, Fransa, Yunanistan
D Grubu: Letonya, Belçika, Karadağ, Rusya.