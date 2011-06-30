Potanın Perileri'nden büyük başarı

T24 - Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Çeyrek Finali'nde turnuvanın namağlup takımı Karadağ'ı 56-44 mağlup eden Potanın Perileri, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi ve tarihi bir başarıya imza attı.



Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Çeyrek Finali'nde turnuvanın namağlup takımı Karadağ'ı 56-44 mağlup eden Potanın Perileri, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi ve tarihi bir başarıya imza attı.



Karadağ maça hızlı bir başlangıç yaptı. İlk çeyreğin 7. dakikası 12-5 Karadağ üstünlüğü ile geçildi. Kalan dakikalarda da üstün olan Karadağ, ilk çeyreği Potanın Perileri karşısında 16-11 önde tamamladı.



Türkiye, maçın ikinci çeyreğinde dış atışlardaki üstünlüğü ile toparlandı. Özellikle Birsel Vardarlı ve Tuğba Palazoğlu'nun etkili oyunu, Millilerin maçtan kopmasına engel oldu. Savunmada bir türlü istediği sertliği bulamayan Potanın Perileri, hücumdaki yüzdeli oyunu ile son devre arasına sadece 2 sayı farkla geride girdi.



Üçüncü çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçildi. Ancak üçüncü çeyreğin son bölümünde, salonda muhteşem bir Türkiye vardı. Savunmadaki inanılmaz sertlik, hücuma da yansıdı ve Potanın Perileri farkı giderek artırdı. Takım olarak çok iyi bir üçüncü çeyrek geçiren Türkiye, maçın son periyoduna 8 sayı farkla 41-33 önde girdi.



Son çeyreğe iyi başlayan Karadağ oldu. Farkı 6 sayıya kadar indiren Karadağ, Türkiye'nin de yaptığı top kayıpları ile maça yeniden tutunmayı başardı. Ancak maçı daha fazla isteyen Mililer, hücumda toparlandı ve farkı yeniden artırmaya başladı. Türkiye, maçın bitimine 3 dakika kala Birsel Vardarlı'nın üç sayılık basketi ile farkı 15 sayıya kadar çıkardı ve maçta durumu 53-38'e getirdi.



Kalan 3 dakikada rakibinin skorda dengeyi sağlamasına izin vermeyen Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nın namağlup takımı olan Karadağ'ı çeyrek finalde 56-44 yenerek adını yarı finale yazdırdı.