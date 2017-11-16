Potanın Perileri Polonya karşısında farklı kazandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 2'nci maçında Polonya'yı 73-53 yendi.



Karşılaşmaya Ayşe Cora, Olcay Çakır, Bahar Çağlar, Tuğçe Canitez, Hollingsworth beşiyle başlayan milliler, ilk 4 dakikayı 9-3 geride tamamladı. Mücadelede 7'nci dakikaya girilirken Polonya skoru 11-5 yaptı. İlk periyotu ay-yıldızlıların yaptığı basit top kayıplarıyla Polonya 9-16 önde tamamladı. 14'üncü dakika oynanırken millilerin Pelin'in elinden bulduğu üçlük ve hemen ardından Cansu'dan gelen 2 sayılık basketle farkı 1 sayıya indirdi (18-19). Mola dönüşü Olcay'dan gelen 3 sayılık basketle milliler mücadelede ilk defa öne geçti. 16'ncı dakika oynanırken ay-yıldızlılarda Tilbe'den gelen 3 sayılık basketle farkı 5 sayıya çıkardı (26-21). Mücadelenin ilk yarısında milliler 5 sayılık farkı koruyarak devreyi 35-30 önde kapattı.



3'üncü periyodun ilk bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, Ayşe Cora'nın 2 sayılık basketi ve Tuğçe Canitez'in 3 sayılık basketiyle 23'üncü dakikada ay-yıldızlılar farkı çift hanelere çıkardı (44-33). Mücadelede 25'nci dakika oynanırken Polonya boyalı alanda bulduğu bir sayı ve hemen ardından Pawlak'ın elinden bulduğu 3 sayı ile farkı 7'ye indirdi (44-37). Sayı farkını koruyan milliler, 3'üncü periyodu 56-42 geçti. 4'üncü periyot hızlı başladı. Karşılıklı sayılarla son 7 dakikaya 62-46 ile girilirken, faul atışlarında Tuğçe ile milliler farkı 12 sayıya çıkardı. Oyun hakimiyetini elinde bulunduran milliler son periyotta ki savunmasıyla 8 sayı yerken hücumda ise etkili oyunu ile farkı 18 sayıya çıkardı (70-52). Son saniyelerde savunma ağırlıklı geçen mücadeleyi milliler, Polonya karşısında 73-53 kazanan taraf oldu. (DHA)

SALON: Ankara Spor Salonu



HAKEMLER: Ventsislav Velikov, Kfır Mualem, Evgeny Vetrov



TÜRKİYE: Pelin Derya Bilgiç 3, Ayşe Cora 7, Olcay Çakır Turgut 11, Bahar Çağlar 5, Tuğçe Canitez 10, Hollingsworth 14, Tilbe Şenyürek 5, Cansu Köksal 14, Elif Emirtekin, Merve Aydın 4, İlayda Güner, Esra Ural Topuz



POLONYA: Stankiewicz 2, Zietara 6, Zurowska 2, Makurat, Adamowicz, Skobel, Kaczmarczyk 8, Gajda 9, Pobozy 1, Pawlak 12, Szajtauer 2, Misiek 11



1'İNCİ PERİYOT: 9-16



İLK YARI: 35-30



3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-42