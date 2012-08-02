Potanın Perileri, Olimpiyat'ta yenilgiyle tanıştı

Potanın Perileri, Londra Olimpiyat Oyunları'nda yenilgiyle tanıştı. A Grubu'ndaki 3. maçında ABD ile karşılaşan ay yıldızlılar, salondan 89-58 mağlup ayrıldı.

Potanın Perileri, üçüncü maçında şampiyonluğun en güçlü adayı ABD ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan milli takım, agresif savunma yapıp rakibine kolay sayı şansı vermezken, dış atışlardan bulduğu basketlerle 4. dakikayı 10-6 önde geçti.

ABD, bir anda 5 oyuncu birden değiştirip baskılı savunma yapınca, milliler 4 dakika boyunca sayı bulamadı. ABD, Fenerbahçe'de forma giyen McCoughtry'nin basketleriyle 7-0'lık bir seri yakalayıp 8. dakikayı 13-10 önde bitirdi.

Potanın Perileri, Esmeral ve Şaziye'nin üst üste bulduğu basketlerle son 1 dakikaya 16-15 önde girse de, McCoughtry'i durdurmakta zorlandı ve ilk periyodu 19-16 geride kapadı.

İkinci yarıya kötü başlayan milliler, 4 dakika boyunca sayı bulamazken, 14. dakika 25-18 ABD'nin üstünlüğüyle geçildi. Bird'ün üst üste bulduğu 3 sayılık basketlere engel olamayan ay-yıldızlılar, 16. dakikada 13 sayı (33-20) geriye düştü. Milliler, Tuğba'nın sayılarıyla aranın açılmasına engel olmaya çalıştıysa da ABD, ilk yarıyı 15 sayı farkla 41-26 önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Türkiye, sert savunmayla rakibini durdurup, Birsel ile sayılar buldu ve 11-2'lik seriyle 25. dakikada farkı 6 sayıya (43-37) indirdi. Ancak ABD yeniden 5 oyuncu birden değiştirip, oyundaki üstünlüğü ele geçirdi ve 3. periyot sonunda farkı 16 sayıya çıkardı: 63-47.

Son periyotta oyun disiplininden kopan Potanın Perileri sahadan 31 sayı farkla 89-58 yenik ayrıldı.

ABD'de tanıdık isimler

ABD Milli Takımı'nda 8 oyuncu Türkiye'ye yabancı değildi. ABD'de, Türkiye Ligi'nde de forma giyen Seimone Augustus, Tamika Catchings, Diana Taurasi, Sylvia Fowles, Tina Charles (Galatasaray) ve Angel McCoughtry (Fenerbahçe) gibi isimler de mücadele etti.

Kayseri KASKİ'nin yeni transferi Asjha Jones ile Galatasaray'ın yeni transferi Lindsay Whalen de ABD takımında yer aldı. Fowles, sahada olmasına rağmen sakatlığı nedeniyle Türkiye karşısında forma giyemedi.

Rakip Çin

A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubundaki 4. maçında 3 Ağustos Cuma günü Çin ile karşılaşacak. Basketball Arena'da oynanacak Türkiye-Çin maçı TSİ 18.45'te başlayacak.