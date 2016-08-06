Potanın Perileri olimpiyata iyi başlamadı

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadeleye Birsel Vardarlı Demirmen, Işıl Alben, Bahar Çağlar, Nevriye Yılmaz ve Lara Sanders beşiyle başladı.



Ay-yıldızlı takım, hücumda isabetsiz şut atmasına rağmen etkili savunmasıyla Fransa'ya ilk 5 dakika içinde sayı şansı vermedi ve 5. dakikayı 5-0 önde geçti. Milliler, bundan sonra hücumda Nevriye ile ağırlığını koyarken, ilk çeyreği 16-8 önde tamamladı.



İkinci çeyreğe de iyi savunma yaparak başlayan Türkiye, hücumdaki sıkıntısını ise bir türlü aşamadı. Milliler, dış atışları sayıya dönüştüremeyince Fransa oyunda dengeyi kurmaya başladı.



15. dakikayı 18-13 önde geçtikten sonra skor üretememek Türkiye'ye pahalıya mal oldu ve Fransa ilk kez 19-18 öne geçmeyi başardı. Ay-yıldızlı takım, kalan bölümde de hücumda bir türlü organize olamayınca, rakip Fransa bulduğu ilk isabetli üç sayılık atışla ilk yarıyı 22-19 önde kapattı.



İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Türkiye olduk. Nevriye'nin isabetli atışları ile hücum yüzdesini yükselten Türkiye, 25. dakikayı 29-26 önde geçti. Ancak Milliler, Fransa'nın isabetli diş atışlarına engel olamayınca ortaya çekişmeli bir mücadele çıktı. İyi savunma ile rakibine skor şansı vermemeye devam eden Türkiye, hücumdaki sıkıntıyı bir türlü aşamayınca zaman zaman gereksiz top kayıpları yaptı. Fransızların isabetli dış atışları da sürünce bu çeyrek de 41-35 rakip takımın üstünlüğü ile kapandı.



Oyunun son bölümünde Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hücumdaki sıkıntısı iyice belirginleşti. Rakip takım pota altında ribaunt üstünlüğü sağlayıp bu bölgeden sayı da üretince fark açıldı ve Fransa maçı 55-39 kazandı.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, oyunlardaki ikinci maçında yarın TSİ 23.30'da Avustralya ile karşılaşacak.