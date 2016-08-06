T24 LogoT24 Logo
Spor

Potanın Perileri olimpiyata iyi başlamadı

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rio Oimpiyatları'ndaki ilk maçında Fransa'ya 55-39 yenildi

06 Ağustos 2016 23:30

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, mücadeleye Birsel Vardarlı Demirmen, Işıl Alben, Bahar Çağlar, Nevriye Yılmaz ve Lara Sanders beşiyle başladı.

Ay-yıldızlı takım, hücumda isabetsiz şut atmasına rağmen etkili savunmasıyla Fransa'ya ilk 5 dakika içinde sayı şansı vermedi ve 5. dakikayı 5-0 önde geçti. Milliler, bundan sonra hücumda Nevriye ile ağırlığını koyarken, ilk çeyreği 16-8 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi savunma yaparak başlayan Türkiye, hücumdaki sıkıntısını ise bir türlü aşamadı. Milliler, dış atışları sayıya dönüştüremeyince Fransa oyunda dengeyi kurmaya başladı.

15. dakikayı 18-13 önde geçtikten sonra skor üretememek Türkiye'ye pahalıya mal oldu ve Fransa ilk kez 19-18 öne geçmeyi başardı. Ay-yıldızlı takım, kalan bölümde de hücumda bir türlü organize olamayınca, rakip Fransa bulduğu ilk isabetli üç sayılık atışla ilk yarıyı 22-19 önde kapattı.


İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Türkiye olduk. Nevriye'nin isabetli atışları ile hücum yüzdesini yükselten Türkiye, 25. dakikayı 29-26 önde geçti. Ancak Milliler, Fransa'nın isabetli diş atışlarına engel olamayınca ortaya çekişmeli bir mücadele çıktı. İyi savunma ile rakibine skor şansı vermemeye devam eden Türkiye, hücumdaki sıkıntıyı bir türlü aşamayınca zaman zaman gereksiz top kayıpları yaptı. Fransızların isabetli dış atışları da sürünce bu çeyrek de 41-35 rakip takımın üstünlüğü ile kapandı.

Oyunun son bölümünde Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın hücumdaki sıkıntısı iyice belirginleşti. Rakip takım pota altında ribaunt üstünlüğü sağlayıp bu bölgeden sayı da üretince fark açıldı ve Fransa maçı 55-39 kazandı.

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, oyunlardaki ikinci maçında yarın TSİ 23.30'da Avustralya ile karşılaşacak.

ETİKETLER

rio olimpiyatlarıbasketbolkadınpotanın perileri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24