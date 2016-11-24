T24 LogoT24 Logo
Spor

Potanın Perileri lider tamamladı

Şampiyonaya katılmayı bir önceki maçta Bosna Hersek karşısında aldığı galibiyetle garantileyen milliler, grubunu 5 galibiyetle lider tamamladı

24 Kasım 2016 12:20

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında Romanya'yı 64-54 mağlup etti.

Şampiyonaya katılmayı bir önceki maçta Bosna Hersek karşısında aldığı galibiyetle garantileyen milliler, grubunu 5 galibiyetle lider tamamladı.

Salon: Ankara
Hakemler: Vladan Sundic (Karadağ), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Sergii Tyslanko (Ukrayna)

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 6, Tuğçe Canıtez, Pınar Demirok 4, Bahar Çağlar 10, Esra Ural 4, Pelin Bilgiç 14, Tilbe Şenyürek 17, Ayşegül Günay 6, Ayşe Cora 3, Cansu Köksal, Hülya Çoklar, Melis Gülcan

Romanya: Ursu 5, Craciun 5, Walker 8, Stoenescu 11, Marginean 14, Godri-Parau 7, Irimia 2, Hutanu, Filip, Ardelean 2, Ghizila, Demeter

1. Periyot: 17-16
Devre: 34-27
3. Periyot: 44-45
Beş faulle çıkan: 39.50 Ayşegül Günay (Türkiye)

ETİKETLER

Potanın PerileriTürkiyeRomanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24