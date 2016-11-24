Potanın Perileri lider tamamladı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında Romanya'yı 64-54 mağlup etti.
Şampiyonaya katılmayı bir önceki maçta Bosna Hersek karşısında aldığı galibiyetle garantileyen milliler, grubunu 5 galibiyetle lider tamamladı.
Salon: Ankara
Hakemler: Vladan Sundic (Karadağ), Ivana Ivanovic (Sırbistan), Sergii Tyslanko (Ukrayna)
Türkiye: Olcay Çakır Turgut 6, Tuğçe Canıtez, Pınar Demirok 4, Bahar Çağlar 10, Esra Ural 4, Pelin Bilgiç 14, Tilbe Şenyürek 17, Ayşegül Günay 6, Ayşe Cora 3, Cansu Köksal, Hülya Çoklar, Melis Gülcan
Romanya: Ursu 5, Craciun 5, Walker 8, Stoenescu 11, Marginean 14, Godri-Parau 7, Irimia 2, Hutanu, Filip, Ardelean 2, Ghizila, Demeter
1. Periyot: 17-16
Devre: 34-27
3. Periyot: 44-45
Beş faulle çıkan: 39.50 Ayşegül Günay (Türkiye)