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Spor

Potanın Perileri gruptan lider çıktı

Türkiye , rakibinin de acele atışlar kullanmasını iyi değerlendirdi ve karşılaşmadan 16 sayı farkla 65-49 galip ayrıldı

27 Haziran 2012 02:46

Basketbolda FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri (A) Grubu'nda Türkiye, Japonya'yı 65-49 yenerek grubunu lider bitirdi.

FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri’nde A Grubu’ndaki ikinci maçına çıkan Potanın Perileri, Japonya 'yı 65-49 yenerek gruptan lider olarak çıktı. Türkiye 'nin rakibi Çek Cumhuriyeti - Arjantin maçının mağlubu olacak. 
 
Türkiye , yarın oynanacak Çek Cumhuriyeti - Arjantin maçının mağlubuyla yapacağı karşılaşmadan galip ayrılırsa 2012 Londra Olimpiyatları'na katılma hakkını elde edecek. 
 
Türkiye Çek Cumhuriyeti - Arjantin maçının mağlubuna yenilirse şansı bitmeyecek. Diğer elenen 3 takımla birlikte bir turnuva daha yapacak. Eğer bu turnuvadan Türkiye birinci çıkarsa yine Olimpiyatlara katılma hakkını elde edecek. 
 
Karşılaşmaya hem savunmada hem de hücumda çok istekli giren Türkiye , Nevriye ve Hollingsworth'un pota altı, Birsel'in de dış atıştan bulduğu sayılarla 2. dakikayı 9-2 önde geçti. Mamiya ve Takada ile sayılar bulan rakibine Hollingsworth'un etkili oyunuyla karşılık veren Potanın Perileri, 5. dakikaya da 13-6 üstün girdi. Takımların sayı üretmekte zorlandığı bu bölümde Japonya , Mamiya, Türkiye ise Esmeral ile sayılar üretirken, ilk periyot 16-8 (A) Milli Takım lehine sonuçlandı. 
 
2. çeyreğe iyi başlayan taraf Japonya oldu. Mamiya, Oga ve Takada ile basketler üreten Japonya , 13. dakikada farkı 5 sayıya (19-14) indirdi. Esmeral-Hollingsworth ikilisinin sayılarına Birsel ve Tuğba'nın da katkı vermesiyle 13-4'lük seri yakalayan Ay-yıldızlılar, 18. dakika farkı çift haneli sayılara taşıdı: (32-18). Alan savunması yapan rakibi karşısında pota altını iyi kullanan Türkiye , özellikle Nevriye'nin basketleriyle aradaki farkı korudu ve devreyi 36-23 üstün tamamladı. 
 
3. periyodun ilk dakikalarında hücumda sıkıntı yaşayan Türkiye , savunmasında da açıklar verince Japonya , Takada, Yano ve Mamiya'nın basketleriyle 7-0'lık seri buldu ve 22. dakika içinde farkı 6 sayıya (36-30) indirdi. Birsel'in 3 sayılık basketiyle sessizliğine son veren milliler, Nevriye ve Esmeral'in skorer oyununu sürdürmesiyle rakibine 10-3'lük seriyle karşılık verdi ve 25. dakika içinde farkı tekrar çift hanelere taşıdı: (46-33). Japonya , Takada ve Mamiya'nın üst üste sayılarıyla farkı azaltmaya çalışsa da Türkiye , serbest atış çizgisinde yüksek yüzde yakaladı ve bu çeyreği de 52-39 üstün geçti. 
 
Final çeyreğinin ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline alan Potanın Perileri, Nevriye, Işıl ve Bahar'ın basketleriyle 9-0'lık seri buldu ve 35. dakikada farkı 22 sayıya kadar (61-39) çıkardı. Kalan süre içinde tempoyu istediği gibi ayarlayan Türkiye , rakibinin de acele atışlar kullanmasını iyi değerlendirdi ve karşılaşmadan 16 sayı farkla 65-49 galip ayrıldı.
 

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