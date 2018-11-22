Potanın Perileri grubunu lider bitirdi

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme B grubu son maçında Türkiye, Belarus'a 60-56 mağlup oldu. Milliler bu mağlubiyete rağmen grubunu lider olarak tamamladı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Türkiye oldu. Periyot sonuna doğru oyunu dengeleyen Belarus eşitliği yakaladı ve ilk periyot 17-17 beraberlikle sonuçlandı.

Çekişmeli geçen ikinci periyotta Olcay Çakır'ın etkili oyununa, Belarus Snytsina ile cevap verdi. Soyunma odasına Türkiye 35-32'lik üstünlükle gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Belarus etkili başladı. Ardı ardında sayılar bulan konuk ekip periyotu 45-41 üstünlükle tamamladı.

Son periyotta ise çekişmenin geçtiği karşılaşmayı Belarus 60-56 kazandı.

Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde 32 takım 4'erli olarak 8 grupta mücadele edecek. Elemelerde grup birincilerinin yanı sıra, grup ikincilerinden en iyi 6 takım da finallere gitmeye hak kazanacak.