Potanın perileri Finlandiya'yı çarptı

32. Avrupa Bayanlar Basketbol Şampiyonası elemelerinde (B) Grubu’nda yer alan Türkiye, 6. maçında Finlandiya’yı 76-42 yenerek 5. galibiyetini aldı.



(A) Milli Takım, hızlı başladığı karşılaşmanın ilk dakikalarında Sariye, Naile, Esmeral ve Nilay’ın attığı basketlerle oyuna ağırlığını koydu. Temposunu düşürmeyen (A) milliler, ilk periyodu 23-6 önde tamamladı. 2. periyotta özellikle Şaziye, Tuğba ve Nevriye’nin etkili oyunlarıyla aradaki farkı iyice açan milli takım, devreyi 42-16 önde bitirdi.



İstikrarlı oyununu sürdüren (A) milliler, 3. çeyrekte aradaki sayı farkını 31’e çıkartarak bu çeyrekte rakibine 63-32 üstünlük sağladı. Rakibinin aradaki farkı kapatmasına izin vermeyen milli takım, son periyotta da üstün oyunu sürdürdü ve karşılaşmadan 76-42 galip ayrıldı. Türkiye, elemelerde 10 Eylül Çarşamba günü yine Adana’da Bosna-Hersek ile karşılaşacak.

