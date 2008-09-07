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Spor

Potanın perileri Finlandiya'yı çarptı

07 Eylül 2008 03:00

32. Avrupa Bayanlar Basketbol Şampiyonası elemelerinde (B) Grubu’nda yer alan Türkiye, 6. maçında Finlandiya’yı 76-42 yenerek 5. galibiyetini aldı.

(A) Milli Takım, hızlı başladığı karşılaşmanın ilk dakikalarında Sariye, Naile, Esmeral ve Nilay’ın attığı basketlerle oyuna ağırlığını koydu. Temposunu düşürmeyen (A) milliler, ilk periyodu 23-6 önde tamamladı. 2. periyotta özellikle Şaziye, Tuğba ve Nevriye’nin etkili oyunlarıyla aradaki farkı iyice açan milli takım, devreyi 42-16 önde bitirdi.

İstikrarlı oyununu sürdüren (A) milliler, 3. çeyrekte aradaki sayı farkını 31’e çıkartarak bu çeyrekte rakibine 63-32 üstünlük sağladı. Rakibinin aradaki farkı kapatmasına izin vermeyen milli takım, son periyotta da üstün oyunu sürdürdü ve karşılaşmadan 76-42 galip ayrıldı. Türkiye, elemelerde 10 Eylül Çarşamba günü yine Adana’da Bosna-Hersek ile karşılaşacak.

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