'Potanın Perileri', EuroBasket 2017'de 5'inci oldu

EuroBasket 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya'yı 72-63 mağlup ederek turnuvada 5'inci oldu.

EuroBasket 2017 Elemeleri B Grubu'ndan namağlup unvanıyla çıkan, ardından çeyrek finalde Yunanistan'a farklı kaybeden 'Periler', Letonya karşısında alınan 9 farklı skorla turnuva 5'incisi oldu.

Hollingsworth'un 24 sayı ve 6 ribauntla yıldızlaştığı maçta, Birsel Vardarlı Demirmen ve Cansu Köksal 10'ar sayı ile oynadı. Letonya cephesinde 16 sayıya ulaşan Steinberga ve 15 sayı kaydeden Laksa, mağlubiyete engel olamadı