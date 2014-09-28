Potanın Perileri Dünya Şampiyonası'nda Fransa galibiyetiyle başladı

FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası B Grubu'nda Türkiye, ilk maçında Fransa'yı 50-48 mağlup etti.

Karşılaşmaya Fransa, Dumerc'in, Türkiye ise Işıl Alben'in 3 sayılık basketiyle başladı. Fransa, Cata-Chitiga ve Gruda ile sayılar üretirken, Türkiye, Cansu Köksal ile etkili oldu ve 4. dakika 6-6 eşitlikle geçildi. Dumerc, Gruda ve Cata-Chitiga'nın sayılarıyla 6-0'lık seri yakalayan Fransa, 7. dakika içinde skoru 12-6'ya getirdi. Bu dakikadan sonra toparlanan milliler, Işıl Alben ve Bahar Çağlar'ın sayılarıyla rakibine 6-0'lık seriyle karşılık verdi ve 8. dakika içinde bir kez daha skora denge getirdi: 12-12

Ciak ile pota altını etkili kullanan Fransa, ilk çeyreği 15-14 üstün geçti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, 2. periyoda her iki takım da hücumda sıkıntılı girdi ve ilk 2 dakika sayı atma başarısı gösteremedi. Ribaundlarda rakibine üstünlük sağlayan ve oyunun kontrolünü eline alan Fransa, özellikle Gruda'nın basketleriyle 12-3'lük seri buldu ve 19. dakikada farkı çift haneli sayılara çıkardı ve soyunma odasına 27-17 önde girdi. 2. çeyrekte Türkiye, 3 sayı atarken, Fransa, 12 sayı üretti.

3. çeyreğe Türkiye, Nevriye Yılmaz, Fransa ise Cata-Chitiga'nın sayılarıyla başladı. Savunmasını sertleştiren milliler, rakibine kolay sayı bulma şansı tanımazken, hücumda da art arda Sanders ile sayılar buldu ve 8-2'lik seri yakalayarak 24. dakika içinde farkı 4 sayıya (25-29) kadar indirdi. Nevriye Yılmaz ve Sanders'ın sayılarına Gomis ve Ciak ile karşılık veren Fransa, farkın daha da kapanmasına izin vermedi ve periyodun son 2,5 dakikasına 35-30 üstün girdi. Nevriye Yılmaz'ın üst üste basketleriyle 6-0'lık seri bulan milliler, 28. dakika içinde 36-35'lik skorla öne geçti. Türkiye, Bahar Çağlar'ın son saniyede attığı basketle final periyoduna 38-37 önde giren taraf oldu.

4. periyoda yüksek şut yüzdesi yakalayarak giren Türkiye, Işıl Alben ve Şaziye İvegin'in sayılarıyla 33. dakikayı 42-40 üstün geçti. Yaptığı istekli savunmayla rakibini dış atışlara zorlayan milliler, boyalı alanda Sanders ile üst üste sayılar bularak 37. dakikaya 46-43 önde girdi. Gomis ile öne geçmeye çalışan rakibi karşısında Işıl Alben ile etkili olan milliler, karşılaşmadan 50-48 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Amy Bonner (ABD), Fernando Sampietro (Arjantin), Tomas Jasivicius (Litvanya)

Türkiye: Cansu Köksal 3, Birsel Vardarlı 3, Işıl Alben 12, Nevriye Yılmaz 10, Sanders 13, Esmeral Tunçluer 2, Şaziye İvegin 3, Bahar Çağlar 4, Tuğba Palazoğlu

Fransa: Tchatchouang 2, Gruda 11, Dumerc 8, Cata-Chitiga 6, Gomis 5, Amant 6, Skrela 2, Lardy, Salagnac, Ciak 5, Tanqueray 3

1. periyot: 14-15

Devre: 17-27

3. periyot: 38-37