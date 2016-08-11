Potanın Perileri çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Basketbol Takımı Rio Olimpiyatları'nda Belarus'u 74-71'lik skorla mağlup etti ve 4. maçında 2. galibiyetini aldı. Potanın Perileri, bu galibiyetle birlikte çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Hürriyet’in haberine göre, mücadeleye Birsel Vardarlı Demirmen, Işıl Alben, Bahar Çağlar, Nevriye Yılmaz ve Lara Sanders beşiyle başladı.

Çeyrek final yolunda her iki takım için de büyük önem taşıyan mücadeleye iyi savunma yaparak başladık. İlk dakikalarda bunu başarıp rakibi skorsuz bırakırken oyunu kontrol ettik. Ancak savunma etkimizi hücum ile bütünleştiremeyince etkili silahlara sahip Belarus takımını oyuna ortak ettik. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk 5 dakika 9-9 berabere sonuçlandıktan sonra savunma direncimiz biraz azaldı.

Hızlı oyunculara sahip Belarus topu çabuk getirip, çemberimizin altında buluşturduğu uzun oyuncularıyla ürettiği sayılarla farkı 8 sayıya (19-11) çıkarırken biz yine hücumda isabetsiz atışlar yapmayı sürdürdük ve ilk çeyrek 19-13 Belarus takımının üstünlüğü ile sona erdi.