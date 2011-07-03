Potanın perileri Avrupa ikincisi oldu!

T24 - Polonya'da düzenlenen 2011 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak son maça gelen A Milli Takımımız, finalde Rusya'ya 59-42 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmayan Potanın Perileri, savunma ribauntlarında rakibin uzun oyuncularına karşı zor anlar yaşayınca potasında arka arkaya sayılar gördü ve oyunun sonunda üzülen taraf oldu.



Mücadelenin en skorer oyuncusu attığı 18 sayı ile Stephanova oldu. Rus oyuncu ayrıca maçı 12 ribaunt, 2 de asist ile tamamladı. Onu, 12 sayı ile Danilochkina ve 10 sayı ile Birsel Vardarlı takip etti.



Mücadeleyi 250-300 civarında Türk seyirci takip etti. Ayrıca Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, GSGM Müdürü Yunus Akgül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel de maçı izleyenler arasındaydı.



NEVRİYE EN İYİ 5'TE



A Milli Takımımızın başarılı oyuncusu Nevriye Yılmaz, Avrupa Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçildi. Turnuvanın MVP'si ise Rusya takımından Elena Danilochkina oldu.





OLİMPİYATLARA DİREKT KATILMA ŞANSINI KAÇIRDIK



Potanın Perileri, bu maçı kazanıp Avrupa Şampiyonu olsaydı, olimpiyatlara direkt katılma şansı elde edecekti. Ancak altın madalyayı kazanan Rusya, olimpiyatlara direkt katılacak. Potanın Perileri ise Hırvatistan, Fransa ve Çek Cumhuriyeti ile play-off mücadelesi verecek.





MAÇ SONRA ERDİ: TÜRKİYE 42-59 RUSYA



- Işıl, yine fırsatçılığını konuşturdu ve topu çalarak sayıyı buldu. 41-55

- Işıl Alben'in 3'lüğü skoru 39-55 yaptı.

- Rusya takımı farkı iyice açtı. 34-55

- Maria Stephanova'nın basketi skoru 34-51'e taşıdı.

- Rusya takımı 3'lüklerine ara vermeden devam ediyor. 34-49

- Bahar Çağlar, kalabalığın içine girip turnikeyi bıraktı ama başarılı olamadı.



ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: TÜRKİYE 34-46 RUSYA



- Işıl Alben'in sayısı skoru 30-46 yaptı

- Popova içeriye girdi ve maçtaki ilk sayısını kaydetti. 29-44

- Bir turnike daha geldi Birsel'den. 29-42

- Birsel Vardarlı içeri penetre etti ve turnikeyi bıraktı. 27-42

- Nevriye Yılmaz içeriye yüklendi ve sayıyı buldu. 25-40

- Rusya takımı ikinci yarıya 6-0'lık seri ile başladı. 23-39 İlk yarının sonunda da 5-0'lık seri vardı.

- Elena'nın basketi skoru 23-35 yaptı.

- İkinci yarıya milli takımımız başladı. İlk hücumdan boş döndük





İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 23-33 RUSYA



- Arteshina'nın sayısı ile skor 23-31 oldu.

- Şaziye İvegin içeri yüklendi ve zor pozisyondan sayıyı çıkardı. 23-28

- 24 saniyede hücumdan yararlanamayınca top kaybı yaptık.

- 3'e tek hücum ettik ve Birsel ile sayıyı bulduk. 20-26

- Bir 3'lük de Şaziye İvegin'den. 18-26

- Bahar Çağlar boş kaldı, 3'lüğü gönderdi ve sayıyı buludu. 15-26

- Stephanova içeride boş kaldı ve basketi buldu. 12-26

- Birsel-Şaziye ikilisinden çok güzel bir oyun ve sonrasında da sayı geldi. 12-24

- Rus takımının 3'lük sayıları devam ediyor. 10-24

- Rusya takımı, hücum süresinin sonunda şanslarının da yardımı ile sayı buldular. 8-21





İLK ÇEYREK SONUCU: TÜRKİYE: 8-19 RUSYA



- Takımımızın en genç oyuncusu 24 yaşınaki Seda Erdoğan skoru 7-16 yaptı.

- Millilerimizden bir basit top kaybı daha geldi. 7 fark devam ediyor.

- Rusya skoru 5-12 yaptı.

- Bu dakikalarda sayı bulmakd zorlamıyoruz. Bir çözüm üretmeliyiz.

- Maria Stephanova, boy avantajını kullanarak ayıyı buldu. 5-9

- Birsel Vardarlı, süper bir hareket ile içeri girdi ve turnikeyi bıraktı. 4-7

- Elena'nın 3 sayılık basketi skoru 2-7'ye taşıdı.

- Rusya takımı, arka arkaya sayılar ile skoru 2-4 yaptı.

- Maçın ilk sayısı Nevriye'den geldi. 2-0

- Rakimize ilk hücumda sayı şansı tanımadık. Çok iyi savunma ile başladık.

- Hava atışı yapıldı. İlk hücum Rusya'nın.. Haydi kızlar...

- Salonda 250-300 civarında Türk seyirci var.

- Perilerimiz sahaya çıkınca tribünlerden büyük destek geldi.

- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel'i arayarak, "Ben sizi şampiyon kabul ediyorum, siz Türkiye'nin şampiyonusunuz. Bunu kızlara da söyle" dedi.





