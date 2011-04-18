Potanın kraliçesi Kanarya oldu

T24 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi 4. maçında ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı uzatmada 91-86 yenen Fenerbahçe, seride durumu 3-1 yaparak, 2010-2011 sezonu şampiyonu oldu.



Fenerbahçe üst üste 6. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Play-Off final serisi 4. maçında Fenerbahçe, normal süresi 75-75 tamamlanan karşılaşmayı uzatma bölümünde 91-86 kazandı. Bu galibiyetle play-off final serisinde durumu 3-1'e taşıyan Fenerbahçe, TKBL'de 2010-2011 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.



FENERBAHÇE: 91 - GALATASARAY MEDİCAL PARK: 86

SALON: Caferağa

HAKEMLER: Murat Biricik, Serkan Emlek, Uğur Özen

FENERBAHÇE: Birsel 7, Jekabsone 2, McCoughtry 34, Nevriye 11, Matovic 16, Horakova 15, Nevlin 6, Şaziye

GALATASARAY MEDİCAL PARK: Işıl 7, Augustus 31, Catchings 14, Fowles 13, Bahar 4, Gülşah 6, Hodges 6, Tuğba 5

1. PERİYOT: 25-21

DEVRE: 40-33

3. PERİYOT: 55-51

NORMAL SÜRE: 75-75

5 FAULLE ÇIKANLAR: 38.19 Gülşah, 30.31 Bahar, 34.32 Tuğba (Galatasaray Medical Park)

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Augustus, Catchings ve Fowles ile üretilen sayılar Galatasaray Medical Park için yeterli olmadı. Özellikle McCoughtry'nin bu bölümde bulduğu 14 sayıyla oyun üstünlüğünü ele alan Fenerbahçe, Birsel ile Nevriye'nin de skora katkısıyla ilk periyotu 25-21 önde geçti.

İkinci periyotta pota altını Matovic ile iyi kullanan Fenerbahçe, oyunu kontrolünde tutmayı sürdürürken, 18. dakikada farkı 8 sayıya (36-28) yükseltti. Sayı bulmakta sıkıntı yaşayan Galatasaray Medical Park karşısında sarı-lacivertliler, devreyi 40-33 üstün kapattı.

Mücadelenin ikinci yarısına Augustus ve Fowles'ın üst üste bulduğu basketlerle hızlı başlayan Galatasaray Medical Park, farkı kapatarak 25. dakikada 49-48 öne geçmeyi başardı. Ardından çok fazla top kaybı yapan sarı-kırmızılılar karşısında McCoughtry, Matovic ve Nevlin'in sayılarıyla tekrar kontrolü eline alan Fenerbahçe, son periyota 55-51 önde girmesini bildi.

Oldukça çekişmeli geçen son periyotta Galatasaray Medical Park, Augustus ile Işıl'ın 3 sayılık basketleriyle 34. dakikada skoru eşitledi (59-59). Ancak McCoguhtry ve Horakova'nın devreye girmesiyle yeniden hareketlenen Fenerbahçe, 38. dakikada yeniden 5 sayıya (73-68) çıkarttı. Sarı-kırmızılılarda adeta tek başına takımını sırtlayan Augustus'un kazandırdığı basketlerle bitime 36 saniye kala yeniden maçta 73-73'lik eşitlik oldu. Bitime 6 saniye kala yine Augustus bu kez Galatasaray Medical Park'ı 75-73 öne geçirirken, Fenerbahçe, son saniyede kazanılan faulde Horakova ile iki atışı da sokarak normal sürenin 75-75 bitmesini sağladı.

Fowles'ın sakatlanması nedeniyle soyunma odasına gidip geldikten sonra sekerek oynayabildiği, Bahar'ın ise ilk saniyelerinde 5 faulle oyun dışı kaldığı uzatma bölümünde Galatasaray Medical Park, uzunlarında sorun yaşadı. Ancak ilk bölümde iyi bir şut yüzdesi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'de McCoughtry'nin skorer oyununa karşın son dakikaya 86-83 önde girdi. Ancak son saniyelerde yapılan top kayıplarıyla dengesini yitiren Galatasaray Medical Park, Fenerbahçe'nin üst üste bulduğu 8 sayıyı engellemeyerek 91-86 rakibine boyun eğdi.

Karşılaşmanın en skorer ismi 34 sayı üreterek takımını sırtlayan Fenerbahçeli McCoughtry olurken, Galatasaray Medical Park'ta ise Augustus 31 sayı buldu.



Şampiyonluğu kutladılar

Fenerbahçeli yöneticiler, oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Sahada sarmaş dolaş olan oyuncular, taraftarlarıyla birlikte tezahürat yaparak, şampiyonluğu kutladı.

Daha sonra başlarına taç takan sarı-lacivertli oyunccular, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin bulunduğu protokol tribününe giderek, yöneticilerle tokalaştı.

Bu arada, maç sonunda Galatasaray Medical Park'ın oyuncuları, hakemlere tepki gösterdi.



Büyük çekişme yaşandı

Final serisinin 4. maçında büyük çekişme yaşanırken, karşılaşma uzatmaya gitti.

Galatasaray Medical Park, bitime 6 saniye kala Augustus'un attığı basketle 75-73 öne geçti.

Fenerbahçe hücumunda kendisine faul yapılan Horakova, bitime 1 saniye kala kullandığı faul atışlarını sayıya çevirince, maçın normal süresi 75-75 berabere sona erdi.

Uzatma sonunda rakibine 91-86 üstünlük kuran sarı-lacivertliler, şampiyonluğa ulaştı.



Tribünde gerginlik

Karşılaşmanın 3. periyodunda tribünde gerginlik yaşandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, tribünün ön bölümünde maçı izleyen Galatasaraylı basketbolcu Doneeka Hodges'in eşine, bir pozisyon sonrası tepki gösterdiler. Güvenlik güçleri hemen o bölgeye gelerek, sarı-lacivertli taraftarları sakinleştirdi.



Son periyotta yabancı maddeler atıldı

Son periyotta 34. dakika içinde Galatasaray Medical Park'ın 59-59 beraberliği sağladı.

Beraberliğe sevinen sarı-kırmızılı oyuncu Işıl Alben'e tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, sahaya yabancı maddeler attı.

Bunun üzerine salonda sahaya yabancı madde atılmaması yönünde anons yapıldı.



Fowles sakatlık geçirdi

Galatasaray Medical Park'ta Sylvia Fowles, sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın normal süresinin bitimine 1 dakika 33 saniye kala pota altında bir pozisyonda sakatlanan Fowles, sekerek soyunma odasına gitti. Fowles, maç uzatmaya gidince, yeniden sahaya gelerek, uzatmanın bitimine 2 dakika 6 saniye kala oyuna girdi.

Maç bitiminde Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın eline sıkarak, yöneticilerle birlikte salondan ayrıldı.





