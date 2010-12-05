-POTANIN KALBİ SLOVENYA'DA ATACAK ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası (Euro Basket 2013) Slovenya'da yapılacak. Euro Basket 2013'ün ev sahipliği, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen FIBA Avrupa Yönetim Kurulu toplantısında, oy birliğiyle Slovenya'ya verildi. Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvası, ilk kez Slovenya'da düzenlenecek. Diğer aday ülke İtalya'nın adaylıktan çekilmesi üzerine, Slovenya tek aday kalmıştı. 2013 yazında Slovenya'daki beş salonda düzenlenecek şampiyonanın takvimi henüz belirlenmedi. Toplantıda, FIBA Avrupa Başkanı Olafur Rafnsson, FIBA Avrupa Genel Sekreteri Nar Zanolin, Slovenya Spor Bakanı Igor Luksic, Slovenya Basketbol Federasyonu Başkanı Roman Volcic ve Slovenya Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Iztok Rems hazır bulundu. 2013 Avrupa Bayanlar Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipliği ise Fransa'ya verildi.