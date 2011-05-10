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Spor

POTANIN EFSANESİ HAYRANLARIYLA BULUŞTU İSTANBUL (A.A)

10 Mayıs 2011 02:38

-POTANIN EFSANESİ HAYRANLARIYLA BULUŞTU İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin yaşayan efsanelerinden Kareem Abdul-Jabbar ile bu ligde oynayan Türk oyuncu Mehmet Okur, ''Meganeomani inspired by NBA'' partisinde hayranlarıyla bir araya geldiler. Renault Meganeomani'nin NBA ile işbirliğini duyurmak üzere İstanbul'a gelen Kareem Abdul-Jabbar, milli oyuncu Mehmet Okur ile birlikte Suada'da gerçekleştirilen partide hayranlarıyla buluştular. Sahneye Renault'nun üstü açık bir arabasıyla birlikte gelen ikili, sahnede yer alan potada kısa süreli bir gösteri maçı yaptılar. Kareem Abdul-Jabbar, zaman zaman Türkçe ifadeler kullanırken, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'in amigo kızları da danslarıyla partiye renk kattı. Gecenin sonunda sahne alan Athena Grubu, şarkılarıyla partiye katılanları coşturdu. Kareem Abdul-Jabbar, yarın İstanbul'dan ayrılacak.

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