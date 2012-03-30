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Spor

Potanın derbisinde taraftarlar birbirine girdi!

Maçı 75-67 kazanan Fenerbahçe 2'de 2 yapıp yoluna devam etti. Ev sahibi Galatasaray Medical Park ise final şansını kaybetti

30 Mart 2012 10:52

 

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Sekizli Final A Grubu ikinci gün maçında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı 75-67 mağlup etti. Sarı-lacivertli takım, böylece grubunda oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak, final şansını son maça taşıdı. Sarı-kırmızılı takım ise oynadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrılarak final oynama şansını kaybetti. Namağlup unvanını sürdüren Fenerbahçe yarın Rivas'ı yenerse finale yükselecek.
 
Galatasaray Medical Park: 67 - Fenerbahçe: 75
 
Salon: Abdi İpekçi
 
Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Andris Aunkrogers (Letonya), Fabiana Nitu (Romanya)
 
Galatasaray Medical Park: Işıl Alben, Prints 17, Taurasi 20, Bahar Çağlar 7, Charles 19, Sulciute 1, Penicheiro, Matic 3, Şaziye İvegin
 
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı 17, McCoughtry 16, Taylor 4, Nevriye Yılmaz 3, Matovic 9, Esmeral Tunçluer 2, Tamane 19, Babkina 5, Kübra Siyahdemir
 
1. Periyot: 26-18
Devre: 45-36
3. Periyot: 57-59
 

Derbi olaylı geçti

 
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada, 4. dakikaya 9-9 berabere edilirken, savunmasını sertleştiren Galatasaray Medical Park, hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle oyuna ağırlığını koydu. Yıldız oyuncuları Taurasi ve Prints ile boyalı alanda etkili olan sarı-kırmızılı takım, 8. dakikada skoru 22-14 yaptı. Fenerbahçe, Matovic ve McCoughtry ile farkı eritmeye çalışırken, Galatasaray Medical Park etkili mücadelesini sürdürdü ve ilk periyodu 26-18 üstün geçti.
 
İkinci periyoda Prints'in basketiyle başlayan Galatasaray Medical Park, 12. dakikada farkı 10 sayıya (28-18) çıkarırken, Fenerbahçe'de sahne alan Tamane oldukça verimli bir mücadele ortaya koydu ve pota altında ürettiği basketlerle adeta takımını oyunda tuttu. Ancak sarı-lacivertli takım savunmada Charles'i engelleyemeyince, farkı kapatmayı da başaramadı. Galatasaray Medical Park, Charles ile boyalı alanda çıkardığı zor basketlerle üstünlüğünü sürdürdü ve ilk yarıyı 45-36 önde bitirdi.
 
Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe, McCoughtry ve Matovic'in basketleriyle 8-0'lık seri bularak 24. dakikada farkı 1 sayıya (45-44) indirdi. Galatasaray Madical Park, Charles ile skor üretirken, sarı-lacicertli takım Birsel ile peş peşe 3 tane üç sayılık basket bularak, 26. dakikada 52-49 öne geçti. Daha sonra iki takımın da karşılıklı basketler bulduğu çekişmeli karşılaşmada, son çeyreğe 59-57 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle girildi.
 
Son periyoda tutuk başlayan iki ekip de 2,5 dakikayı aşkın sürede basket bulmazken, Galatasaray Medical Park, Taurasi'nin serbest atıştan kaydettiği sayılarla 33. dakikada 60-59 üstünlüğü geri aldı.  Daha sonra yaptığı hücumları kötü kullanan ve savunmada da zorlanan sarı-kırmızılı takım karşısında Esmeral, McCoughtry ve Tamane ile skor bulan Fenerbahçe, 37. dakikaya girilirken 6 sayılık fark yakaladı: 63-69 Ancak mücadeleden kopmayan Galatasaray Medical Park, bitime 2 dakika kala Bahar ile farkı 2 sayıya (67-69) düşürürken, son dakikaya bu skorla girildi. Galatasaray Medical Park, son dakikanın hemen başında yaptığı hücumdan eli boş dönünce, Fenerbahçe, taktik faullerden bulduğu basketlerle rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve karşılaşmadan 75-67 galip ayrıldı.

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