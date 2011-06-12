-POTANIN DERBİSİNDE 12 BİN ASLAN İSTANBUL (A.A) - 11.06.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off final serisi dördüncü maçında, Galatasaray Cafe Crown'u 85-74 yenen Fenerbahçe Ülker, seride 3-1 öne geçti. Karşılaşmayı 12 bin sarı-kırmızılı taraftar izledi. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda sarı-kırmızılı taraftarların önünde ezeli rakibini serinin dördüncü maçında yenmeyi başaran sarı-lacivertliler, şampiyonluk için önemli bir avantaj elde etti. Ezeli rakipleri 26 yıl sonra karşı karşıya getiren ve 0-0 eşitlikle başlayan final serisinde Fenerbahçe Ülker, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki serinin ilk iki maçını 81-59 ve 95-74'lük sonuçlarla farklı kazanarak, 2-0 öne geçti. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda taraftarının önündeki serinin üçüncü maçını, 84-84 biten normal süre sonrası 97-93 kazanan Galatasaray Cafe Crown, durumu 2-1'e getirdi. Fenerbahçe Ülker, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki serinin dördüncü maçını 85-74 kazanarak, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. -5. MAÇ SİNAN ERDEM'DE- Toplamda dört galibiyete ulaşacak takımın 2010-2011 sezonu şampiyonu olacağı play-off final serisinin beşinci maçı 14 Haziran Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 3-1 önde bulunan Fenerbahçe Ülker, taraftarı önündeki 5. maçı da kazanırsa, durumu 4-1 yapacak ve şampiyonluğa ulaşacak. -SHUMPERT 2. YARIDA OYNAMADI- Galatasaray Cafe Crown'da sakatlığı bulunan Preston Shumpert, ikinci yarıda oynayamadı. Sakatlığına rağmen maça ilk 5'te başlayan ve ilk yarıda 13 dakika 14 saniye oynayıp, 10 sayı atan Shumpert, ikinci yarıda forma giyemedi. Fenerbahçe Ülker'de ise elinde sakatlığı olan Marko Tomas, ikinci yarıda sahada yer alamadı. -SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR HİÇ SUSMADI- Abdi İpekçi Spor Salonu'nu tıklım tıklım dolduran Galatasaraylı taraftarlar, maç boyunca hiç susmandan takımlarına büyük destek verdi. Tezahüratlarıyla rakip takım üzerinde baskı oluşturmaya çalışan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımları için sürekli tezahürat yaptı. Ancak maçın son 2 dakikasına rakipleri 10 sayı önde girince sarı-kırmızılı taraftarlar salondan ayrılmaya başladı. Karşılaşmayı 12 bin sarı-kırmızılı taraftarın izlediği açıklandı. -YABANCI MADDELER ATILDI- Karşılaşmanın son dakikasında Galatasaraylı taraftarlar, sahaya yabancı maddeler atmaya başladı.Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın bitimiyle soyunma odasına giden Fenerbahçe Ülkerli oyuncuların üzerine yabancı maddeler atmaya devam etti. Taraftarlar, kendi oyuncularını ise alkışlarla soyunma odasına uğurladı. -BAŞKANLAR MAÇA GELMEDİ- Serinin dördüncü maçında iki kulübün başkanı da salona gelmedi. Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki serinin üçüncü maçını izleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, dördüncü maça gelmezken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki iki maçı da izlemedi. Karşılaşmayı Galatasaraylı yöneticilerin büyük bir kısmı izlerken, Fenerbahçeli yöneticilerden Ali Koç, Cihan Kamer ve Semih Özsoy protokol tribününde yerlerini aldı. -TRİBÜNDE KAVGA- Karşılaşmanın ikinci periyodunda, Galatasaraylı bazı taraftarlar tribünde kavga etti. Karşılaşma oynanırken, basın mensuplarının arkasındaki tribünde kavga çıktı. Kavga sırasında bazı taraftarlar tribünden aşağıya inerken, güvenlik güçleri hemen olaya müdahale ederek, kavgayı sona erdirdi. Tribünden inen taraftarlar, tekrar tribüne çıktı.