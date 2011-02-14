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Spor

POTANIN DA KRALI BARCELONA MADRİD (A.A)

14 Şubat 2011 00:45

-POTANIN DA KRALI BARCELONA MADRİD (A.A) - 13.02.2011 - İspanya Basketbol Kral Kupası'nı, Real Madrid'i 68-60 yenen Regal Barcelona takımı kazandı. Madrid'de yapılan Kral Kupası turnuvasında tarihinde 22. kez kupayı kazanma başarısı gösteren Barcelona, en son 23 yıl önceki Kral Kupası finalinde Real Madrid'i yenmişti. Barcelona ayrıca, ezeli rakibi olan Madrid'in sahasında oynanan bir Kral Kupası'nda ilk defa kupayı kaldırma başarısını da gösterdi. Barcelona'da 19 sayı atan Anderson, final maçının en değerli oyuncusu seçildi.  Öte yandan Barcelona'nın yıldız oyuncularından Juan Carlos Navarro, kariyerinde 5. kez bu kupayı kazanan ilk basketbolcu oldu.

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