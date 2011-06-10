-POTADAKİ EZELİ REKABETTE 117. RANDEVU İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Beko Basketbol Ligi 2010-2011 sezonu play-off final serisindeki dördüncü randevuda yarın karşılaşacak Galatasaray Cafe Crown ile Fenerbahçe Ülker, 117. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonunun verilerine göre, ezeli rakipler Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown, Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi'nin başladığı 1966-67 sezonundan bu yana toplam 116 resmi maçta karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe Ülker 59, Galatasaray Cafe Crown 55 kez rakibine üstünlük sağlarken, 2 maç da berabere bitti. İki takım arasındaki 108 lig randevusundan ise 54'ünü Fenerbahçe Ülker, 52'sini Galatasaray Cafe Crown kazandı. 1969-70 ve 1975-76 sezonunun ilk devrelerinde oynanan karşılaşmalar da o dönemki statüye göre mümkün olan beraberlikle sonuçlandı. 1969-70 yılındaki maç 72-72, 1975-76 sezonundaki maç 88-88 sona erdi. Ezeli rakipler Cumhurbaşkanlığı Kupası için 2 kez karşı karşıya geldi. 1984-85 sezonundaki müsabakayı Galatasaray 85-84, 1989-90 sezonundaki karşılaşmayı ise Fenerbahçe 95-86 kazandı. İki takım arasında Türkiye Kupası'ndaki 5 müsabakasından ise 3'ünde Fenerbahçe, 2'sinde Galatasaray galip geldi. Ezeli rakipler 1987-88 sezonunda da Beden Terbiyesi Spor ve Gençlik Müdürlüğü Kupası için karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmayı Fenerbahçe 78-75 kazandı. 1981-82 sezonunda ise farklı gruplarda mücadele eden iki takım, hiç karşı karşıya gelmedi. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Galatasaray grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayarak final grubuna yükselirken, gruptan çıkamayan Fenerbahçe ise klasman grubunda mücadele etti. Bu arada, Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Cafe Crown, ligde play-off sisteminin başladığı 1982-83 sezonundan bu yana bundan önce, 1 kez finalde, 1 kez yarı finalde, 3 kez çeyrek finalde, 1 kez birinci turda, 1 kez de çeyrek final grubunda karşı karşıya geldi. Finalde 1984-85 sezonundaki eşleşmenin ilk maçında Galatasaray rakibini 89-83 yendi. İkinci karşılaşmada 90-83 mağlup olan Galatasaray, üçüncü maçı 74-68 kazanarak şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Öte yandan, iki takım arasında play-off'larda oynanan toplam 20 maçın 11'ini Fenerbahçe, 9'unu Galatasaray kazandı.