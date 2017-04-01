Potadaki derbinin galibi Galatasaray

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 24. haftasındaki derbi karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi 89-73 yendi.

Maçın ikinci çeyreğinde 14 sayı geriye düşen Galatasaray, özellikle üçüncü periyottaki etkili oyunuyla rakibine üstünlük kurdu ve ligdeki 17. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise ligde 4 maç sonra kaybederek 5. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya Cansu Köksal'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Galatasaray, 2. dakikayı 8-2 önde tamamladı. Lavender ve Parker'ın skorer oyunuyla maçta dengeyi kuran Fenerbahçe, 5. dakika içinde 13-12 üstün duruma geçti. Sarı-kırmızılıların çabasına karşın, Parker'ın basketleriyle üstünlüğü elinde tutan konuk ekip, son bölümde 8-0'lık seri yakalayarak ilk periyodu 23-18 önde bitirdi.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin etkili savunması karşısında sayı bulmakta zorlanırken, Lavender, Quigley ve Gruda ile skor üreten sarı-lacivertliler, 15. dakikada 14 sayılık (24-38) farka ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibine 7-0'lık seriyle karşılık verip, 18. dakikada farkı 7 sayıya (31-38) düşürmesine rağmen, yaptığı kritik top kayıplarıyla bu hızını sürdüremedi. Fenerbahçe, devreyi 44-35 üstün kapattı.

İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, Papova, Anderson, Deniz Çolakoğlu ve Jefferson'un basketleriyle 26. dakikada 51-50 öne geçerken, 27. dakikada 8 sayılık (60-52) farka ulaştı. Yaptığı sert savunmayla rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-kırmızılı ekip, 33 sayı ürettiği çeyreği 68-56 önde geçti.

Son periyotta tam saha baskı uygulayarak Fenerbahçe'yi hataya zorlayan Galatasaray, bunda başarılı oldu. Sarı-lacivertli ekibin Parker, Lavender ve Quigley ile farkı kapatma çabaları sonuç vermezken, özellikle Anderson'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan sarı-kırmızılılar, 37. dakikada 21 sayılık farka ulaştı: 85-64. Galatasaray, son bölümde de rakibine şans tanımayarak maçtan 89-73 galip ayrıldı.