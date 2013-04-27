Potadaki derbide seri eşitlendi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Ülker, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Karşılaşmayı 55-52 kazanan sarı lacivertliler, seriyi 1-1'e getirdi.



Mücadelenin ilk çeyreğinde iki takım da düşük şut yüzdeleri tutturunca oyunun bu bölümü Galatasaray’ın 10-11’lik üstünlüğüyle geçildi.

İkinci periyotta da çekişme had safhadaydı. Fenerbahçe Angel McCoughtry’nin bitime 1 saniye bulduğu farkla skoru 24-26 yaptı ve soyunma odasına da bu skorla gidildi.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasında Sarı – Kırmızılı rakibine sayı şansı tanımayan ev sahibi Fenerbahçe, periyot sonunda farkı 5’e kadar çıkarttı (41-36). Final periyotunun ilk 7 dakikasında üstünlüğünü sürdüren Sarı – Lacivertliler karşısında Galatasaray, hücumda daha etkili oldu ve 4 sayılık farkı yakaladı (47-51). Son 36 saniyesine 52-52 eşitlikle giren maçta Fenerbahçe, Angel ve Esmeral’in serbest atışlardan bulduğu sayılarla karşılaşmadan 55-52 galip ayrılarak seride durumu 1-1’e getirdi.