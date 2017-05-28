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Spor

Potada zorlu yarı final eşleşmesi başlıyor

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş, play-off yarı final ilk maçında yarın karşılaşacak

28 Mayıs 2017 16:06

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş, play-off yarı final ilk maçında yarın karşılaşacak.

Ülker Sports Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde normal sezonu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek finalde TOFAŞ'ı geçti. Sezonu dördüncü sırada tamamlayan Darüşşafaka Doğuş ise çeyrek finalde Banvit'i eledi.

İki takım da bu sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, Fenerbahçe şampiyon oldu, Darüşşafaka Doğuş ise çeyrek finalde kupaya veda etti.

Takımlar bu sezon 4 resmi maçta karşı karşıya geldi. Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maç Fenerbahçe'nin, THY Avrupa Ligi'ndeki 2 karşılaşma ise Darüşşafaka Doğuş'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği yarı final serisindeki ikinci maç, 31 Mayıs Çarşamba günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.

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