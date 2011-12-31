Potada yılın son derbisi Fenerbahçe Ülker'in

T24 - Beko Basketbol Ligi'nin 12. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Medical Park karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Ülker son çeyrekteki etkili oyunu sayesinde sahadan 80-79 galip ayrılarak 2011 yılını galibiyetle kapattı.



Beko Basketol Ligi'nde 12. hafta dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe Ülker, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray Medical Park'ı konuk etti.



Fenerbahçe Ülker maça Jerrels, Ömer Onan, Bogdanovic, Kaya Peker, James Gist beşiyle başlarken, konuk ekip Galatasaray Medical Park ise Josh Shipp, Göksenin Köksal, Jamon Gordon, Darius Songaila, Furkan Aldemir beşiyle sahadaki yerini aldı.



Fenerbahçe Ülker karşılaşmaya James Gist'in basketiyle başlarken Galatasaray Medical Park, Darius Songaila ile Fenerbahçe'ye cevap verdi: 2-2. Karşılaşma iki takımın karşılıklı basketleri ile başlarken ilk molaya Fenerbahçe Ülker 10-8 üstün girdi. Mola sonrası Gordon ile basketi bulan Galatasaray Medical Park 11-10 öne geçen taraf oldu. Kaya Peker ile basketler bulan Fenerbahçe Ülker maçada dengeyi getirdi: 14-14. Shumpert'ın köşeden attığı üçlük ile Galatasaray Medical Park ilk çeyreği 21-17 önde kapattı.



İkinci çeyreğe basketle başlayan Galatasaray Medical Park farkı 8 sayıya kadar çıkarmayı başardı: 27-19. Oğuz Savaş ile farkı azaltmaya çalışan Fenrbahçe Ülker 7 sayıya indirmeyi başardı: 20-27. Faul atışlarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe farkı azaltmakta zorlandığı görüldü. İlk yarının bitimine 5 dakika kala farkı daha da açan Galatasaray skoru 30-22'ye getirdi. Tutku Açık'ın oyuna girmesiyle hücumda hareketlenen Galatasaray Medical Park sayı üretmekte zorluk çekmedi. Son dakikalara daha toparlanarak giren Fenerbahçe Ülker farkı 4 sayıya kadar indirmeyi başardı: 32- 36. İlk yarı 36-32 Galatasaray Medical Park üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci devreye hızlı başlayan Fenerbahçe Ülker farkı kapatarak 37-36 öne geçmeyi başardı. İlk yarıdaki performansını oyuna yansıtmakta zorluk çeken Galatasaray, Fenerbahçe Ülker'in basketlerine engel olamadı ve farkı açmakta zorluk çekti: 50-48. 3.Periyot'un bitimine 2.48 dakika kala, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem triosu soyunma odasına gitti. Gerginliğin sona ermesinin ardından maç kaldığı yerden devam etti. Galatasaray Medical Park son çeyreğe 63-57 önde girdi.



Son çeyrekte de mücadeleyi bırakmayan Galatasaray son çeyreğin ilk 5 dakikasını 73-66 önde geçti. Tomas'ın üçlüğü ile farkı 3 sayıya indiren Fenerbahçe Ülker Tomas ile kinci üçlüğünü bularak maça dengeyi getirdi: 76-76. Engin Atsür'ün basketiyle uzun bir aradan sonra öne geçen Fenerbahçe Ülker, Jerrels ile farkı biranda 4 sayıya çıkarmayı başardı: 80-76. Lakovic'in üçlüğü ile farkı 1 sayıya indiren Galatasaray maçtan kopmamak için elinden gelen mücadeleyi ortaya koymasına rağmen sahadan 79-80 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Ülker, ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı 80-79 yenerek son 7 maçta 6. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Ülker-Galatasaray Medical Park maçından notlar



Beko Basketbol Ligi'nin 12. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray Medical Park karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertli taraftarların bu karşılaşmaya ilgisi yüksek oldu.

Kulüpler arası anlaşma gereğince Galatasaray taraftarlarının salonda izleyemediği derbi maçta takımlarını yalnız bırakmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Sinan Erdem Spor Salonu'nu önemli ölçüde doldurdu.



Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Galatasaray Medical Park oyuncularına tribünlerden küfür edilirken, küfürlü tezahüratlar zaman zaman toplu halde yapıldı.



Galatasaray Medical Park'ın sahaya çıktığı anda tribünlerden, rulo şeklindeki konfetiler oyuncuların üzerine atıldı.



Diğer yandan, karşılaşmada hava atışı yapılmak üzereyken tribünlerden sahaya yine bu rulolardan atıldı ve kısa süre gecikmenin ardından saha temizlendikten sonra karşılaşmaya başlanabildi.

Mirsad Türkcan 320 gün sonra



Geride kalan sezondaki Türkiye Kupası finalinde sakatlanmasının ardan uzun süre takımdan ayrı kalan Mirsad Türkcan, Galatasaray Medical Park'a karşı derbi maçta takımdaki yerini aldı.



Beşiktaş'a karşı 13 Şubat 2011 tarihinde oynanan Türkiye Kupası final maçında diz bağlarından sakatlanan Mirsad Türkcan, 320 gün sonra yeniden formasına kavuşmuş oldu.



Öte yandan, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Ömer Onan da derbi maçta takımındaki yerini aldı.

İki takımın da eksikleri vardı



Derbi maçta hem Fenerbahçe Ülker, hem de Galatasaray Medical Park takımındaki eksikler dikkat çekti.



Fenerbahçe Ülker'nin Olin Edirne maçında hakemin üzerine yürüdüğü gerekçesiyle 3 meç ceza alan Emir Preldzic ile antrenmanda sağ el orta parmağı kırılan Roko Ukic, bugün forma giyemediler.



Galatasaray Medical Park'ta ise sakatlıklarının sürmesi nedeniyle Ender Arslan ve Caner Topaloğlu, derbi karşılaşmasında takımlarından uzak kaldılar.

Ülker Sports Arena öncesi son maç



Sarı-lacivertli ekip, inşası tamamlanan Ülker Sports Arena'ya geçmeden önce ev sahibi olarak seyircisinin önüne Sinan Erdem Spor Salonu'nda son kez çıktı.



Fenerbahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda son kez ev sahibi olarak bulunduklarını belirtirken, bundan sonraki maçlarını yeni salonlarında yapacaklarını aktardı.

Futbolculardan destek



Derbi karşılaşmada Fenerbahçeli futbolcular, basketbol takımına destek vermek için Sinan Erdem Spor Salonu'nda yerlerini aldılar.



Karşılaşmayı Fenerbahçeli futbolcular Emre Belözoğlu, Serdar Kesimal, Selçuk Şahin ve Özer Hurmacı tribünden takip ederlerken, taraftara imza dağıtıp fotoğraf da çektirdiler.



Ayrıca, Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, basketbol takımına destek için geldiklerini dile getirerek, ''Camiamızın bu zor günlerinde bütün branşlardaki arkadaşlarımız örnek alınması gereken bir duruş gösteriyorlar. İnşallah bugün de onların galibiyetiyle bütün camiamızı, buraya gelen taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz. Onlara da bir nebze destek olursak, mutlu oluruz'' ifadelerini kullandı.