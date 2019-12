-POTADA YILIN İLK DERBİSİ FENERBAHÇE'NİN İSTANBUL (A.A) - 02.01.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, Beşiktaş Cola Turka'yı 86-59 yendi. Maça Marques ile Santos'un sayılarıyla önde başlayan Beşiktaş Cola Turka karşısında savunmada etkili olup, Esmeral, Birsel ve Taylor'un sayılarıyla kontrolü eline alan sarı-lacivertliler, 6. dakikadan itibaren öne geçtiği mücadelenin ilk periyodunu 19-15 önde tamamladı. İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, 12. dakikada Esra Erden Ataç'ın 3'lüğüyle 20-19 öne geçti. Dengeli giden mücadelenin son dakikalarında daha dikkatli oynayan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 37-33 önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan sarı-lacivertliler, baskılı savunmasıyla rakibini hataya zorlayıp, hücumdaki etkisiyle farkı açmaya başladı ve 26. dakikada günün etkili ismi Taylor'ın sayılarıyla 52-40'lık skorla 12 sayılık farka ulaştı. Taylor'ın yanı sıra Birsel, Nevriye ve Matovic'in skora katkısıyla bitime 23 saniye kala 19 sayı (66-47) fark yapan Fenerbahçe, 3. çeyreği 66-50 önde tamamladı. Son bölümde 40. dakikanın başında Horakova'nın basketiyle skoru 86-59'a taşıyarak 27 sayılık farka ulaşan Fenerbahçe, maçı da bu skorla kazanmasını bildi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Maçtan galip ayrılan Fenerbahçeli oyuncular önce taraftarı selamlayıp daha sonra da protokol tribününe giderek başkan ve yöneticilerin elini sıktı. -TAURASİ İÇİN PANKART AÇTILAR- Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbul Üniversitesi maçı sonrası yapılan doping testi sonucu pozitif çıkan, kesin karar verilene kadar idari tedbirli olarak müsabakalara katılamayan Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı oyuncusu Diana Taurasi'ye destek vererek tribünde, ''Diana, what doesn't kill you, makes you stronger'' (Seni öldürmeyen daha güçlü yapar) ve ''You'll never walk alone Dee'' (Asla yalnız yürümeyeceksin) yazılı pankartlar açtılar. Karşılaşmayı Beşiktaşlı taraftarlar izleyemezken, Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları tezahüratlardan birinde ''Deplasman yasağı istemiyoruz'' şeklinde tempo uttu. Taraftarlar sporda şiddet konusunda çıkacak yeni yasa için de ''Yeni yasayı istemiyoruz'' şeklinde tezahürat yaptı. Salon: Caferağa Hakemler: Sami Özel xx, Turgut Işık xx, Ali Özyurt xx Fenerbahçe: Esmeral xx 6, Birsel xxx 16, Taylor xxxx 20, Matovic xxx 15, Nevriye xxxx 15, Horakova xx 7, Vajda xx 5, Nevlin x, Özge x 2, Olcay x Beşiktaş Cola Turka: Nilay x, Sales xxx 16, Marques xxx 17, Yasemin x 4, Santos xx 12, Salkauske x, Tuğba x 2, Esra Erden Atacan xx 8, Esra Şencebe x, Melike x 1. Periyot: 19-15 Devre: 37-33 3. Periyot: 66-50