Potada Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Basketbolda Avrupa'nın ikinci kupası olan Eurocup'ta Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray Medical Park ve Banvit Bandırma'nın rakipleri, İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kuraya 1. torbadan katılan Galatasaray Medical Park, E Grubu'nda Rusya'dan PBC Lokomotiv Kuban, Ukrayna'dan BC Donetsk ve Polonya'dan Trefl Sopot ile eşleşti.

Kuraya 2. torbadan katılan Banvit Bandırma'nın D Grubu'ndaki rakipleri ise İspanya'dan Valencia, Ukrayna'dan Azovmash Mariupol ve Almanya'dan S. Oliver Baskets kulüpleri oldu.

7 Kasım'da başlayacak Eurocup 2012-2013 normal sezonunda gruplar söyle oluştu:

A Grubu



CEZ Basketbol Nymburk (Çek Cumhuriyeti)

Hapoel Migdal Jerusalem (İsrail)

Budivelnik Kiev (Ukrayna)

BC Prienai (Litvanya)

B Grubu



Gescrap Bilbao Basket (İspanya)

Buducnost Voli (Karadağ)

Belgacom Spirou (Belçika)

Lukoil Academic (Bulgaristan)

C Grubu



Le Mans Sarthe Basket (Fransa)

Triumph Lyubertsy (Rusya)

Vef Riga (Letonya)

Artland Dragons (Almanya)

D Grubu



Valencia (İspanya)

Banvit Bandırma (Türkiye)

Azovmash Mariupol (Ukrayna)

S. Oliver Baskets (Almanya)

E Grubu



Galatasaray Medical Park (Türkiye)

PBC Lokomotiv Kuban (Rusya)

BC Donetsk (Ukrayna)

Trefl Sopot (Polonya)

F Grubu



Unics Kazan (Rusya)

Panionios (Yunanistan)

Telenet Oostende (Belçika)

Stelmet Zielona Gora (Polonya)

G Grubu



Spartak SPB (Rusya)

Cibona Zagreb (Hırvatistan)

Cholet Basket (Fransa)

Ratiopharm Ulm (Almanya)

H Grubu



Cajasol Seville (İspanya)

Dinamo Sassari (İtalya)

Crvena Zvezda Diva (Sırbistan)

Orleans Loiret Basket (Fransa)