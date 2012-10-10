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Spor

Potada Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Eurocup'ta Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray Medical Park ve Banvit Bandırma'nın rakipleri belli oldu

10 Ekim 2012 01:22

Basketbolda Avrupa'nın ikinci kupası olan Eurocup'ta Türkiye'yi temsil edecek Galatasaray Medical Park ve Banvit Bandırma'nın rakipleri, İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Kuraya 1. torbadan katılan Galatasaray Medical Park, E Grubu'nda Rusya'dan PBC Lokomotiv Kuban, Ukrayna'dan BC Donetsk ve Polonya'dan Trefl Sopot ile eşleşti.

Kuraya 2. torbadan katılan Banvit Bandırma'nın D Grubu'ndaki rakipleri ise İspanya'dan Valencia, Ukrayna'dan Azovmash Mariupol ve Almanya'dan S. Oliver Baskets kulüpleri oldu.

7 Kasım'da başlayacak Eurocup 2012-2013 normal sezonunda gruplar söyle oluştu:

A Grubu

CEZ Basketbol Nymburk (Çek Cumhuriyeti)
Hapoel Migdal Jerusalem (İsrail)
Budivelnik Kiev (Ukrayna)
BC Prienai (Litvanya)

B Grubu

Gescrap Bilbao Basket (İspanya)
Buducnost Voli (Karadağ)
Belgacom Spirou (Belçika)
Lukoil Academic (Bulgaristan)

C Grubu

Le Mans Sarthe Basket (Fransa)
Triumph Lyubertsy (Rusya)
Vef Riga (Letonya)
Artland Dragons (Almanya)

D Grubu

Valencia (İspanya)
Banvit Bandırma (Türkiye)
Azovmash Mariupol (Ukrayna)
S. Oliver Baskets (Almanya)

E Grubu

Galatasaray Medical Park (Türkiye)
PBC Lokomotiv Kuban (Rusya)
BC Donetsk (Ukrayna)
Trefl Sopot (Polonya)

F Grubu

Unics Kazan (Rusya)
Panionios (Yunanistan)
Telenet Oostende (Belçika)
Stelmet Zielona Gora (Polonya)

G Grubu

Spartak SPB (Rusya)
Cibona Zagreb (Hırvatistan)
Cholet Basket (Fransa)
Ratiopharm Ulm (Almanya)

H Grubu

Cajasol Seville (İspanya)
Dinamo Sassari (İtalya)
Crvena Zvezda Diva (Sırbistan)
Orleans Loiret Basket (Fransa)

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