-POTADA TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE'NİN KAYSERİ (A.A) - 13.02.2011 - Basketbolda Spor Toto Türkiye Kupası, Beşiktaş Cola Turka'yı 81-72 yenen Fenerbahçe Ülker'in oldu. Maça Beşiktaş Cola Turka, Serkan Erdoğan, Kemp, Chatman, Cevher Özer ve Ogilvy, Fenerbahçe Ülker ise Ukic, Ömer Onan, Lavrinovic, Kaya Peker ve Tomas beşlisi ile başladı. Maçın ilk sayısı Fenerbahçe Ülker'den geldi. Çemberden dönen topları iyi takip eden Fenerbahçe Ülker, hücumda ise top kayıpları yaşadı. Buna rağmen birinci çeyreğin ilk 4 dakikasında sayı üstünlüğünü elinde bulunduran Fenerbahçe Ülker, Serkan'ın sayısına engel olamayınca Beşiktaş Cola Turka bu dakikadan sonra ilk kez öne geçti. Ancak, sarı-lacivertliler kısa sürede cevap vererek farkı 3 sayıya çıkardı. Son dakikaya 18-17 önde giren Fenerbahçe Ülker, ilk çeyreği de Preldzic'in sayısı ile 20-19 önde kapattı. İkinci periyodun ilk dakikaları da karşılıklı sayılarla geçildi. Dış atışlarda başarılı olamayan Fenerbahçe Ülker, pota altından sayı üretmeye çalıştı. Üst üste yakaladığı 2 hücum şansını iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, 13. dakikada farkı 3 sayıya çakırdı. Ancak, Kemp'in 3 sayılık başarılı atışı skoru 28-28'e eşitledi. Son dakikaya kadar zaman zaman öne geçen Fenerbahçe Ülker, savunmada verdiği açıklar nedeniyle rakibinin durumu eşitlemesine engel olamadı. İlk yarının bitimine 16 saniye kala hücum şansı yakalayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş savunmasını geçemeyince ikinci periyot 37-37 sona erdi. Üçüncü çeyreğe Fenerbahçe Ülker başladı. Her iki takımda ilk hücum şanslarında sayı üretemedi. Bu periyottaki ilk 4 dakikada Beşiktaş Cola Turka, Chatman ile sadece 6 sayı üretebilirken, rakibi karşısındaki baskısını artıran Fenerbahçe Ülker ise karşılaşmada ilk kez farkı 6 sayıya çıkararak skoru 49-43'e getirdi. Bu dakikadan sonra farkı 9 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Ülker, rakibinin pota altına girmesine de izin vermedi. Dış atışlarla sayı üretmeye çalışan siyah-bayızlılar, faul atışlarından elde ettiği sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. Ancak, başarılı olamayınca Fenerbahçe Ülker, üçüncü periyodu da 58-51 önde kapattı. Son çeyreğe hızlı başlayan Fenerbançe Ülker, taraftarının da desteğiyle 32. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı. Rakibi karşısında çok iyi top çeviren sarı-lacivertliler, çaldıkları toplarla çıktıkları hücumlarda da sayı üretmesini bildi. 34. dakikayı 67-55 önde geçen Fenerbahçe Ülker'de, dizinden sakatlanan Mirsad Türkcan sahayı sedye ile terketti. Beşiktaş Cola Turka, 38. dakikada farkı 6 sayıya kadar indirerek skoru 69-75'e getirdi. Son dakikaya 77-72 Fenerbahçe Ülker önde girdi. Oyunu yavaşlatan sarı lacivertliler, Preldzic'in sayısı ile skoru 79-72 yaptı. Maçın bitimine son 25 saniye kala oyuna başlayan Beşiktaş Cola Turka topu çaldırdı. Üst üste yapılan 2 faul sonucu kazanılan atışları sayıya çeviren Fenerbahçe Ülker, maçtan 81-72 galip ayrılarak Türkiye Kupasının sahibi oldu. -MAÇTAN NOTLAR- Kayserili spor severlerin yoğun ilgi gösterdi final maçında, Kayseri'nin ve çevre illerin yanı sıra İstanbul ve İzmir'den gelen Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarlar tribünleri doldurdu. Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serdar Altuntuğ birlikte izledi. Maçtan sonra Beşiktaş Cola Turka taraftarları ile özel güvenlik görevlileri ile arasında kısa süre arbede yaşandı. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan Fenerbahçeli sporcular, sahada tur atarak taraftarlarını selamladı. Fenerbahçe Ülker'e kupasını ve sporculara madalyasını Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, TBF Başkanı Turgay Demirel ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serdar Altuntuğ birlikte verdi. Sarı-lacivertliler, kupa sevincini de taraftarlarıyla paylaştı. Salon: Kadir Has Hakemler: Engin Kenerman xx, Recep Ankaralı xx, Serkan Emlek xx Beşiktaş Cola Turka: Serkan xx 5, Hüseyin Beşok x 3, Ignerski xx 3 , Kemp xxx 10, Chatman xxx 22, Cevher Özer x 5, Ogilvy xxx 24 Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 6, Mirsad Türkcan x 3, Ömer Onan x 1, Lavrinovic xx 4, Jasikevicius x 2, Kaya Peker xxx 13, Oğuz Savaş xxx 10, Kinsey x 4, Tomas x 3, Preldzic xxx 35 1. Periyot: 19-20 Devre: 37-37 3. Periyot: 51-58 5 Faulle çıkanlar: 36.34 Kemp, 39.50 Cevher Özer (Beşiktaş Cola Turka), 38.20 Lavrinovic (Fenerbahçe Ülker)