Potada son hafta heyecanı



Beko Basketbol Ligi'nde normal sezon, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak.



Ligde 30. hafta, bugün İstanbul'da yapılacak Beşiktaş Cola Turka-Casa TED Ankara Kolejliler maçıyla start alacak. Normal sezonun son haftasındaki diğer karşılaşmalar ise yarın yapılacak.



Yarınki müsabakalar sonucunda, Casa TED Ankara Kolejliler'in ardından ligden düşecek ikinci takımla, play-off'a kalacak 8. ve son takım belli olacak.



Türk Telekom ve Fenerbahçe Ülker lig ikinciliği için mücadele ederken, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Cooper Tires ve OYAK Renault da play-off'a kalacak 8. ve son takım olmak için sahaya çıkacaklar.



Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi, Aliağa Petkim ve Kepez Belediyesi ise ligde kalabilmek için ter dökecek.



Beko Basketbol Ligi'nde yarının maç programı şöyle:



15.00 Türk Telekom-Galatasaray Cafe Crown (Ankara Atatürk)

15.00 OYAK Renault-Kepez Belediyesi (Bursa Atatürk)

15.00 Fenerbahçe Ülker-Pınar Karşıyaka (Abdi İpekçi)

15.00 Darüşşafaka Cooper Tires-Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.00 Aliağa Petkim-Erdemir (Aliağa Enka)

16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Banvit (Antalya Atatürk)

18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Efes Pilsen (Edip Buran )



