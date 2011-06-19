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Spor

POTADA ŞAMPİYON HIZI İSTANBUL (A.A)

19 Haziran 2011 23:02

-POTADA ŞAMPİYON HIZI İSTANBUL (A.A) - 19.06.2011 - Beko Basketbol Ligi play-off final serisinde Galatasaray Cafe Crown'a 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Ülker, transfere hızlı başlayarak, Hırvat Bojan Bogdanovic ve ABD'li James Gist ile ön anlaşma imzaladı.  Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, geçen sezon Hırvatistan'ın Cibona Zagreb takımında oynayan forvet oyuncusu Bojan Bogdanovic ile Sırbistan'ın Partizan MT:S takımında forma giyen power forvet James Gist ile ön anlaşma sağlandığı açıklandı.  Bogdanovic ile Gist'in önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü ve diğer prosedür işlemlerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacakları bildirildi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Bogdanovic, 1989 doğumlu ve 2 metre boyunda. Hırvat oyuncu geçen sezon Cibona Zagreb ile THY Avrupa Ligi'nde 18 sayı, 3.5 ribaunt ve 1.8 asist ortalamasıyla oynadı. THY Avrupa Ligi'nde 1. tur (C) Grubu'nda Cibona Zagreb'in Fenerbahçe Ülker ile yaptığı iki maçta da forma giyen Bogdanovic, sarı-lacivertlilerin 73-68 kazandığı Zagreb'teki ilk maçta 15 sayı, 100-78 kazandığı İstanbul'daki ikinci maçta ise 23 sayı kaydetti.  Partizan MT:S'den transfer edilen Gist ise 1986 doğumlu ve 2.06 metre boyunda. ABD'li oyuncu geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde 11.4 sayı, 6.9 ribaunt ve 1.6 asist ortalamasıyla oynadı.

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