Potada şampiyon Fenerbahçe

Kadınlar Basketbol Ligi'nde mutlu sona Fenerbahçe ulaştı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ı 70-62 mağlup ederek üst üste 8. kez, toplamda da 11. kez mutlu sona ulaştı. Cappie Pondexter 27 sayıyla şampiyonlukta önemli rol oynadı.



Sahadan 70-62 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe seriyi 3-2'ye getirerek üst üste 8. kez mutlu sona ulaştı. Müzesindeki şampiyonluk sayısını 11'e getirerek Galatasaray'ı yakalayan F.Bahçe'de maçın yıldızı Cappie Pondexter oldu. Pondexter 27 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken Ivana Matovic 20 sayı - 8 ribaundla mücadele ederken Esmeral Tunçluer de 11 sayı üretti.

Galatasaray cephesinde ise Ann Wauters 25 sayıyla oynarken, Lindsey Harding de 16 sayıyla maçı tamamladı.

Bu skorun ardından kupayı ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'ın 13 yıllık hasreti bu yıl da sona ermedi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray çeyreğin sonuna doğru farkı çift hanelere çıkardı ve Harding'in skorer oyunuyla ilk 10 dakikayı 22-12 önde tamamladı. Cappie Pondexter ile ikinci çeyrekte farkı eriten Fenerbahçe, 11-3'lük seriyle farkı bire kadar indirdi. Wauters ve Matovic'in karşılıklı sayılarının ardından devreye bir kez daha Pondexter girdi ve sarı lacivertliler devreyi 40-38 önde tamamladı.

Fenerbahçe üçüncü çeyreğe etkili başlarken, Nevriye Yılmaz ile etkili olan Galatasaray farkın artmasına engel oldu ve periyot 52-52 sona erdi. Son çeyrekte ise Fenerbahçe fırtınası esti. Cappie Pondexter ve Esmeral Tunçluer ile skor bulan Fenerbahçe, savunmada da Galatasaray'a geçit vermedi. 7 dakikalık zaman diliminde 14-2'lik seriyle farkı çift hanelere taşıyan ev sahibi takım, sahadan 70-62 galip ayrıldı.