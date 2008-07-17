Potada rekabet 4 köşe

Tempo24 - Basketbolda da ‘dört büyükler’ devri başlıyor... Trabzonspor, geçen sezon Beko Basketbol Ligi’nden düşen Alpella’nın tüm haklarını satın aldı. Konuyla ilgili olarak Kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Başkan Yardımcısı Saner Ayar ve bazı yönetim kurulu üyeleri bir basın toplantısı düzenledi.



Başkan yardımcısı Saner Ayar, “Önümüzdeki yıl Trabzonspor’a yakışır basketbol takımı olsun ve 2. ligde mücadele ettikten sonra birinci lige çıksın amacındaydık. Bu doğrultuda Ülker grubu ile çalışma yaptık. Murat Ülker ve Aydın Acun’un desteğiyle geçen sezon birinci ligde mücadele eden ve ikinci lige düşen Alpella’nın tüm haklarını satın aldık” dedi. İkinci ligde Trabzonspor adıyla mücadele edeceklerini ifade eden Ayar, Alpella’nın kadrosundaki oyuncuların bu takımda devam edeceğini söyledi.





Trabzonspor’a yarışmanın yakıştığını ancak kaybedildiği zaman mutlu olamadıklarını dile getiren Ayar, şöyle devam etti: “Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği olarak basketbolda da 4 büyük kulüpten biri haline gelmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl ikinci ligde mücadele edeceğiz. Gelecek yıl ise birinci ligde mücadele etmek istiyoruz. İkinci ligde şampiyonluk kovalayacak bir kadro oluşturduk. İlk yıl Allah korusun büyük bir ‘trafik kazası’ veya büyük sakatlıklar yaşanmadığı takdirde şampiyonluk istiyoruz.” Saner Ayar ayrıca altyapıya önem vereceklerini ve Trabzonspor’u üç sezon içinde basketbolcu fabrikası haline getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.



Antrenör Alaeddin Yakan

Baş antrenörlüğünü Alpella’dan Alaeddin Yakan’ın yapacağı Trabzonspor’un kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Ogün Sevinç (Alpella), Kerem Öztoprak (Antalya Büyükşehir Belediyespor), Burak Yönder (Alpella), Recai Öztürk (Uşak Belediyespor), Volkan İncekara (Alpella), Birkan Batuk (Alpella) Umut Tınay (TTNet Beykoz), Roman Tok (Trabzonspor), Ufuk Yanar (Aliağa Belediyesi) Can Özcan (Alpella), Engin Algın (Alpella), İsmail Esmeray (Bursa Basketbol Kulübü). Takıma ayrıca bir Amerikalı oyuncu da alınacak.