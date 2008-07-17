T24 LogoT24 Logo
Spor

Potada rekabet 4 köşe

Trabzonspor, geçen sezon Beko Basketbol Ligi’nden düşen Alpella’nın tüm haklarını satın aldı.

17 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Basketbolda da ‘dört büyükler’ devri başlıyor... Trabzonspor, geçen sezon Beko Basketbol Ligi’nden düşen Alpella’nın tüm haklarını satın aldı. Konuyla ilgili olarak Kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Başkan Yardımcısı Saner Ayar ve bazı yönetim kurulu üyeleri bir basın toplantısı düzenledi.

Başkan yardımcısı Saner Ayar, “Önümüzdeki yıl Trabzonspor’a yakışır basketbol takımı olsun ve 2. ligde mücadele ettikten sonra birinci lige çıksın amacındaydık. Bu doğrultuda Ülker grubu ile çalışma yaptık. Murat Ülker ve Aydın Acun’un desteğiyle geçen sezon birinci ligde mücadele eden ve ikinci lige düşen Alpella’nın tüm haklarını satın aldık” dedi. İkinci ligde Trabzonspor adıyla mücadele edeceklerini ifade eden Ayar, Alpella’nın kadrosundaki oyuncuların bu takımda devam edeceğini söyledi.


Trabzonspor’a yarışmanın yakıştığını ancak kaybedildiği zaman mutlu olamadıklarını dile getiren Ayar, şöyle devam etti: “Trabzonspor Basketbol Kulübü Derneği olarak basketbolda da 4 büyük kulüpten biri haline gelmeyi amaçlıyoruz. Bu yıl ikinci ligde mücadele edeceğiz. Gelecek yıl ise birinci ligde mücadele etmek istiyoruz. İkinci ligde şampiyonluk kovalayacak bir kadro oluşturduk. İlk yıl Allah korusun büyük bir ‘trafik kazası’ veya büyük sakatlıklar yaşanmadığı takdirde şampiyonluk istiyoruz.” Saner Ayar ayrıca altyapıya önem vereceklerini ve Trabzonspor’u üç sezon içinde basketbolcu fabrikası haline getirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Antrenör Alaeddin Yakan
Baş antrenörlüğünü Alpella’dan Alaeddin Yakan’ın yapacağı Trabzonspor’un kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Ogün Sevinç (Alpella), Kerem Öztoprak (Antalya Büyükşehir Belediyespor), Burak Yönder (Alpella), Recai Öztürk (Uşak Belediyespor), Volkan İncekara (Alpella), Birkan Batuk (Alpella) Umut Tınay (TTNet Beykoz), Roman Tok (Trabzonspor), Ufuk Yanar (Aliağa Belediyesi) Can Özcan (Alpella), Engin Algın (Alpella), İsmail Esmeray (Bursa Basketbol Kulübü). Takıma ayrıca bir Amerikalı oyuncu da alınacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24