Potada play-off heycanı başlıyor

Beko Basketbol Ligi'nde 2008-09 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off'ların çeyrek final serisi, perşembe günü oynanacak iki maç ile başlayacak.



Beko Basketbol Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından 2008-09 sezonu şampiyonunun belirleneceği play-off;larda çeyrek final serisi, 14 Mayıs Perşembe günü oynanacak Türk Telekom-Mersin Büyükşehir Belediye ve Fenerbahçe Ülker-Antalya Büyükşehir Belediye maçları ile start alacak.



Ligi ilk 8 sırada bitiren Efes Pilsen, Türk Telekom, Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Cola Turka, Antalya Büyükşehir Belediye, Mersin Büyükşehir Belediye ve Darüşşafaka Cooper Tires takımlarının yer aldığı play-off çeyrek finalinde, serilerde 3'e ulaşan takımlar yarı finale yükselecekler.



Play-off çeyrek final mücadelesi perşembe günü Ankara'da oynanacak Türk Telekom-Mersin Büyükşehir Belediye maçı ile start alırken, rakibini normal sezonda iki kez mağlup eden Türk Telekom seriye 1-0 önde başlayacak.



Play-off çeyrek finalindeki eşleşmelerin bir diğeri olan Fenerbahçe Ülker-Antalya Büyükşehir Belediye serisi de yine perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Sarı-lacivertli ekip de rakibini normal sezonda iki kez mağlup ettiği için seriye 1-0 önde başlayacak.



Beko Basketbol Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Efes Pilsen ile sezonu sekizinci sırada tamamlayan Darüşşafaka Cooper Tires ise serinin ilk maçında 15 Mayıs Cuma günü karşı karşıya gelecekler. Bu seriye de rakibini normal sezonda iki kez mağlup eden Efes Pilsen 1-0 önde başlayacak.



Play-off çeyrek final maçlarının belki de en önemli mücadelesi ise Beşiktaş Cola Turka ile Galatasaray Cafe Crown arasındaki seride yaşanacak. Cumartesi günü başlayacak seri, her iki takım da normal sezonda birbirlerine karşılık birer galibiyet aldıkları için 0-0'lık eşitlikle başlayacak.



Beko Basketbol Ligi'nde play-off çeyrek final serilerindeki tüm maçlar, aksi bir durum olmadığı takdirde Spormax ve SKY Türk ekranlarından canlı olarak yayınlanırken, gerekirse oynanacak maçların saatleri ise ilerleyen günlerde Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğü tarafından ayrıcaaçıklanacak.



Play-off programı



Play-off çeyrek final mücadelesinin detaylı programı ise şöyle:



14 Mayıs Perşembe

18.30 Türk Telekom-Mersin Büyükşehir Belediye (Ankara Atatürk Spor Salonu- Yayın: Spormax)

20.30 Fenerbahçe Ülker-Antalya Büyükşehir Belediye (Abdi İpekçi Spor Salonu-Yayın: Spormax)



15 Mayıs Cuma

19.00 Efes Pilsen-Darüşşafaka Cooper Tires (Ayhan Şahenk Spor Salonu-Yayın: Spormax)



16 Mayıs Cumartesi

19.30 Galatasaray Cafe Crown-Beşiktaş Cola Turka (Ayhan Şahenk Spor Salonu-Yayın: Spormax)



17 Mayıs Pazar

14.00 Antalya Büyükşehir Belediye-Fenerbahçe Ülker (Antalya Atatürk Spor Salonu-Yayın: Spormax)

16:00 Mersin Büyükşehir Belediye-Türk Telekom (Edip Buran Spor Salonu-Yayın: SKY Türk)



18 Mayıs Pazartesi

17.00 Darüşşafaka Cooper Tires-Efes Pilsen (Ayhan Şahenk Spor Salonu-Yayın: Spormax)

20.00 Galatasaray Cafe Crown-Beşiktaş Cola Turka (Ayhan Şahenk Spor Salonu-Yayın: Spormax)



19 Mayıs Salı

Antalya Büyükşehir Belediye-Fenerbahçe Ülker (Antalya Atatürk Spor Salonu-Gerekirse)

Mersin Büyükşehir Belediye-Türk Telekom (Edip Buran Spor Salonu-Gerekirse)



20 Mayıs Çarşamba

Darüşşafaka Cooper Tires-Efes Pilsen (Ayhan Şahenk Spor Salonu-Gerekirse)



21 Mayıs Perşembe

Beşiktaş Cola Turka-Galatasaray Cafe Crown (BJK Cola Turka Akatlar Arena)



22 Mayıs Cuma

Fenerbahçe Ülker-Antalya Büyükşehir Belediye (Abdi İpekçi Spor Salonu-Gerekirse)

Türk Telekom-Mersin Büyükşehir Belediye (Ankara Atatürk Spor Salonu-Gerekirse)



23 Mayıs Cumartesi

Beşiktaş Cola Turka-Galatasaray Cafe Crown (BJK Cola Turka Akatlar Arena-Gerekirse)

Efes Pilsen-Darüşşafaka Cooper Tires (Ayhan Şahenk Spor Salonu-Gerekirse)



26 Mayıs Salı

Galatasaray Cafe Crown-Beşiktaş Cola Turka (Ayhan Şahenk Spor Salonu-Gerekirse)

