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Spor

POTADA PARA ARTIK TÜRKİYE'DE MADRİD (A.A)

29 Haziran 2011 14:43

-POTADA PARA ARTIK TÜRKİYE'DE MADRİD (A.A) - 29.06.2011 - İspanyol spor gazetesi AS, Türkiye'ye gelen yabancı basketbolcuları ön plana çıkartarak, "Basketbolda para artık Türkiye'de" yorumunu yaptı. AS gazetesinde yer alan haberde, Türk Hava Yolları'nın 2015 yılına kadar Basketbol Avrupa Ligi'nin resmi sponsoru olmasına ve daha sonrasında Türk takımlarının aldığı önemli basketbolculara dikkati çekerek, "Yunanistan takımlarında büyük ekonomik kriz yaşanırken, Türkiye'de basketbolda büyük bir para akışı oluyor" denildi.  Beşiktaş'ın geçen sezon 1,3 milyon avroya eski NBA oyuncusu Allen Iverson'ı almasına ve şimdi de Galatasaray'ın diğer bir NBA oyuncusu Tracy McGrady ile görüşmesine atıfta bulunan İspanyol gazetesi, Dusko Savanoviç ve Ermal Kurtoğlu ile sözleşme imzalayan Efes Pilsen'in Stanko Barac (Caja Laboral) ve Vasileios Spanoulis'i (Olympiacos) de kadrosuna katmaya çalıştığını kaydetti. Türk basketbol kulüplerinin sadece erkeklerde değil bayanlarda da atakta olduğunu yazan AS, "Geçen sezon Fenerbahçe'nin Diana Taurasi ve Silvia Fowles'ı almasının ardından Galatasaray da İspanyol Alba Torrens ile sözleşme imzaladı. Alba, en fazla kazanan Avrupalı bayan basketbolcu olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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