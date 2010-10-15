-POTADA KURALLARDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI İSTANBUL (A.A) - 15.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde 2010-2011 sezonu yarın başlarken, yeni sezonda bazı değişiklikler yapıldı. Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği'nin (FIBA) aldığı kararlar gereği yapılan değişikliklerden en önemlisi 3 sayılık atış çizgisinde oldu. Yeni kararla 6.25 metre olan 3 sayılık atış çizgisi mesafesi, 50 santimetre uzatılarak, 6.75 metreye çekildi. 24 saniye kuralıyla ilgili yapılan değişikliğe göre de eğer top ön sahadan oyuna sokulacaksa, 24 saniye saati şöyle ayarlanacak: -Oyun durdurulduğu zaman 24 saniye saatinde 14 saniye veya daha fazla varsa, 24 saniye saati başa alınmayacak, ancak durdurulduğu zamandan devam edecek. -Oyun durdurulduğu zaman 24 saniye saatinde 13 saniye veya daha az varsa, 24 saniye saati 14 saniyeye ayarlanacak. -DEĞİŞİKLİKLER- Yeni sezonda uygulanacak değişikliklerin bazıları şöyle: -Takım bençlerinin karşı tarafındaki kenar çizgiye, dip çizgiden 8.325 metre mesafeli birer çizgi çekilecek. 4. periyotların son 2 dakikasında kendi sahasından oyuna başlayacak takım, mola aldığı durumlarda topu buradan oyuna sokacak. -Çemberin orta noktasından 1.25 metre çapında bir yarım daire çizilecek. -Benchle orta saha çizgisi arasındaki mesafe 5 metre olacak. -Kısıtlamalı alan dikdörtgen olacak. -Takımın tüm oyuncuları aynı hakim renk çoraplar giyecek. Formaların önü ve arkası aynı hakim renkte olacak. -Oyuncular şortlarının şortun altına uzamış ve şortla aynı hakim renkte tayt, yine şortla aynı hakim renkte kompresyon çorabı giyebilecek ve ağızlık takmaları durumunda bunun renksiz ve saydam olacak. -Top şu durumlarda canlanır: Birinci periyodun başında, hava atışı için top başhakemin elinden çıktığında. -Topun oyuna sokulması sonrasında veya son veya tek serbest atış sonrasındaki ribauntta bir oyuncunun bir atış teşebbüsü yapabilmesi için oyun saati 0.00.3 (saniyenin onda 3'ü) ve daha fazla göstermelidir. Eğer, oyun saatinde 0.00.2 veya 0.00.1 saniyelik bir süre varsa, geçerli bir sayı teşebbüsü sadece havadaki bir oyuncunun topu tiplemesi veya direkt olarak topu smaç vurmasıyla olur. -Dördüncü periyodun ve her uzatma periyodunun son iki dakikası sırasında, topu geri sahasından oyuna sokma hakkı olan takım tarafından bir mola alınırsa, topun oyuna sokulması takımın ön sahasında, hakem masasının karşısındaki topu oyuna sokma çizgisinden yapılacaktır. -ŞARJSIZ YARIM DAİRE- Hücum oyuncusu illegal olarak ellerini, kollarını, bacaklarını veya vücudunu kullanmadıkça, aşağıdaki koşullarda, şarjsız yarım daire alanına herhangi bir içeri yüklenme oyunu durumunda, şarjsız yarım daire alanı içindeki savunma oyuncusuna hücum oyuncusu tarafından yapılan temasa bir hücum faul çalınmayacaktır: 1- Savunma oyuncusu her iki ayağıyla yarım daire alanının içinde olacaktır. Yarım daire çizgisi, yarım daire alanının parçası değildir. 2- Hücum oyuncusu yarım daire çizgisi üzerinden sepete yüklenecek ve havadayken bir şut veya pas teşebbüsünde bulunacaktır.