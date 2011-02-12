-POTADA KUPA SAHİBİNİ KAYSERİ'DE BULACAK İSTANBUL (A.A) - 12.02.2011 - Basketbolda, Spor Toto'nun sponsorluğunda düzenlenen 26. Erkekler Türkiye Kupası, yarın Kayseri'de yapılacak final maçıyla sahibini bulacak. Yarı finalde Galatasaray Cafe Crown'ı eleyen Fenerbahçe Ülker ile Medical Park Trabzonspor'u geçen Beşiktaş Cola Turka, yarın Kadir Has Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak final maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Sports TV'den naklen yayımlanacak. -FENERBAHÇE ÜLKER, 43 YIL SONRA KAZANDI- Kupayı kazanan ilk takım olma unvanına sahip Fenerbahçe Ülker, geçen yıl da kupayı kazanarak, 43 yıllık kupa hasretine son verdi. Sarı-lacivertliler, 1966-67 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı finalde Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazanmıştı. Bundan sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-94, 1996-97 ve 1998-99 sezonlarında final oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, kupayı kazanamadı. Geçen yıl 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe Ülker, finalde Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 72-68 yenerek, 43 yıl aradan sonra kupayı kazandı. Sarı-lacivertlilerin, müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunuyor. -BEŞİKTAŞ COLA TURKA, 39 YIL SONRA FİNALDE- Kupada şampiyonluğu bulunmayan Beşiktaş Cola Turka ise 39 yıl sonra finale çıkmayı başardı. Kupada 1970-71 sezonunda İTÜ ve 1971-72 sezonunda da TED Kolejliler ile finalde karşılaşan siyah-beyazlılar, rakiplerine üstünlük kuramadı. 26. kupa mücadelesinde çeyrek finalde Efes Pilsen, yarı finalde de Medical Park Trabzonspor'u eleyen Beşiktaş Cola Turka, 39 yıl sonra finale yükseldi. Siyah-beyazlılar, yarın ezeli rakibi Fenerbahçe Ülker'i yenerek, ilk Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. -EN FAZLA KUPA EFES PİLSEN'İN- Efes Pilsen, Türkiye Kupası'nı 9 kez ile en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduruyor. Kupada 10 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-96, 96-97 ve 97-98 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu. Türkiye Kupası'nı ilk kez 1993-94 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Efes Pilsen, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006 ve 2006-07 sezonunda da kupada mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, 2008-09 sezonunda ise finalde Erdemirspor'u 79-70 yenerek, 9. kupasını müzesine götürdü. -ÜLKERSPOR VE TOFAŞ'IN 3'ER KUPALARI BULUNUYOR- Türkiye Kupası'nı Ülkerspor ve TOFAŞ takımları da 3'er kez kazandı. Ülkerspor, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında üst üste 3 kez kupayı elde ederek, bu kupayı üst üste 3 kez kazanan 2. takım olurken, Bursa ekibi ise 1992-93, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarında kupa sevinci yaşadı. -GALATASARAY 16 SENEDİR KUPAYI KAZANAMIYOR- Galatasaray ve İTÜ'nün de 2'şer kupası bulunuyor. Kupada 1969-70 ve 1994-95 sezonlarında kupayı müzesine götüren sarı-kırmızılılar, 16 senedir kupayı kazanamıyor. İTÜ ise 1968-69 ve 1970-71 sezonlarında kupayı kazanmıştı. -KUPAYA 20 YIL ARA VERİLDİ- İlki 1966-67 yılında düzenlenen Türkiye Kupası'na 1971-72 sezonundan sonra 1991-92 sezonuna kadar 20 yıl ara verildi. Kupa 1992-93 sezonundan itibaren ''Dörtlü Final'' statüsünde organize ediliyordu. ''Dörtlü Final'', Ankara ve Mersin'de 2'şer kez, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya ve Samsun'da birer kez yapıldı. ''Dörtlü Final'' statüsü 2004-2005 sezonunda ''8'li Final'' olarak değişirken, çeyrek, yarı final ve final maçları 2004-2005'de Bursa'da, 2005-2006'da Adana'da, 2006-2007'de Antalya'da, 2007-08'de Ankara'da, 2008-09'da İzmir'de, 2009-2010'da da Adana'da oynandı.