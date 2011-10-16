Potada kupa Galatasaray'ın!

T24

Karşılaşmaya hem hücumda, hem de savunmada etkili başlayan Galatasaray Medical Park, Charles ve Prince'nin sayılarıyla 13-2'lik seri bularak 4. dakika içinde 11 sayılık farkı yakaladı. Mc Coughtry'nin serbest atışlardan bulduğu sayılarla skordaki sessizliğine son veren sarı-lacivertliler, yine bu oyuncunun basketleriyle 5-0'lık seriyle rakibine karşılık verdi ve 5. dakika içinde farkı 6'ya (13-7) indirdi. Karşılıklı basketlerle geçilen bu dakikalarda Fenerbahçe özellikle Mc Coughtry ile skor üretirken, 9. dakika içinde farkı 4 sayıya indirdi: 19-15. Galatasaray Medical Park, Torrens ile son topu sayıya çeviremeyince periyot 19-15 sarı-kırmızılı ekip lehine geçildi.2. periyoda da iyi başlayan taraf yine Galatasaray Medical Park oldu. Torrens, Prince ve Charles'ın basketleriyle 5-0'lık seri bulan sarı-kırmızılı takım, 12. dakika içinde 9 sayılık farkı yakaladı: (24-15). Boş atışlardan yararlanamayan rakibi karşısında Charles ile pota altını iyi kullanan Galatasaray Medical Park, 16. dakika içinde farkı yeniden çift haneli sayılara (32-19) taşıdı. Matovic'in serbest atışlarıyla skor sıkıntısına çözüm bulan Fenerbahçe, Prince'i durdurmakta zorlanınca, sarı-kırmızılılar 17. dakikaya da 37-25 önde girdi. Taurasi'nin de skora katkı yapmasıyla aradaki farkı koruyan Galatasaray Medical Park, devreyi 43-31 üstün tamamladı.3. çeyreğe Fenerbahçe hücumda etkili bir görüntü sergileyerek başladı. Matovic, Nevriye ve Mc Coughtry'nin basketleriyle 6-0'lık seri bulan sarı-lacivertliler, 22. dakika içinde farkı 6 sayıya (43-37) indirdi. Galatasaray Medical Park, çeyrekteki ilk sayılarına Prince ile ulaşırken, Taurasi'nin basketleriyle 24. dakikayı 51-41 önde geçti. Aldığı savunma ribaundları sonrasında hücuma hızlı çıkan Fenerbahçe, özellikle pota altında Matovic'in basketleriyle 26. dakika içinde 53-49'luk skorla farkı 4 sayıya kadar indirdi. Bahar'ın aldığı savunma ribaundları sonrasında hücumda Taurasi ve Torrens ikilisiyle sayılar üreten Galatasaray Medical Park, 28. dakikaya 61-53 önde girdi. Fenerbahçe, Taylor'ın sayılarıyla farkı azaltmaya çalışsa da, periyot 65-59 Galatarasay Medical Park lehine geçildi.Karşılıklı basketlerle girilen son çeyrekte özellikle dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Galatarasay Medical Park, 33. dakika içinde 74-63'lük skorla farkı bir kez daha çift hanelere taşıdı. Fenerbahçe, Matovic'in basketleriyle farkı azaltmaya çalışsa da, hücum ribaundlarında da etkili olan Galatasaray Medical Park, son 3.5 dakikaya 80-70 önde girdi. Babkina ve Matovic'in sayılarıyla 8-2'lik seri yakalayan Fenerbahçe, bitime 51 saniye kala farkı 4 sayıya (82-78) indirdi. Bahar'ın basketiyle rahatlayan Galatasaray Medical Park, taktik faulü de sayıya çevirince karşılaşmadan 85-78 galip ayrıldı.Kupa töreni19. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray Medical Park'a kupasını Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan verdi.Bu arada, maçın 'En Değerli Oyuncusu' ise Galatasaray Medical Park'tan Tina Charles seçildi.Salon: Ankara SporHakemler: Mehmet Keseratar xx, Aytuğ Ekti xx, Erman Erdemli xxFenerbahçe: Babkina xx 14, Esmeral x 3, Nevriye xx 4, Taylor xxx 18, Matovic xxx 20, Birsel x, Mc Coughtry xxx 15, Nevlin x 4, İmren xGalatasaray Medical Park: Prince xxx 18, Bahar xxx 14, Taurasi xx 14, Şaziye xx 3, Charles xxx 28, Sariye x 1, Torrens xx 7, Melisa x, Gülşah x1. periyot: 15-19Devre: 31-43 (Galatasaray Medical Park lehine)3. periyot: 59-65Beş faulle çıkanlar: 36.19 Mc Coughtry (Fenerbahçe), 36.56 Şaziye (Galatasaray Medical Park)16.10.2011 17:27:51