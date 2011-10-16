Potada kupa Galatasaray'ın!

T24 - Basketbolda 19. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe'yi 85-78 yenen Galatasaray Medical Park kazandı.
Karşılaşmaya hem hücumda, hem de savunmada etkili başlayan Galatasaray Medical Park, Charles ve Prince'nin sayılarıyla 13-2'lik seri bularak 4. dakika içinde 11 sayılık farkı yakaladı. Mc Coughtry'nin serbest atışlardan bulduğu sayılarla skordaki sessizliğine son veren sarı-lacivertliler, yine bu oyuncunun basketleriyle 5-0'lık seriyle rakibine karşılık verdi ve 5. dakika içinde farkı 6'ya (13-7) indirdi. Karşılıklı basketlerle geçilen bu dakikalarda Fenerbahçe özellikle Mc Coughtry ile skor üretirken, 9. dakika içinde farkı 4 sayıya indirdi: 19-15. Galatasaray Medical Park, Torrens ile son topu sayıya çeviremeyince periyot 19-15 sarı-kırmızılı ekip lehine geçildi.
2. periyoda da iyi başlayan taraf yine Galatasaray Medical Park oldu. Torrens, Prince ve Charles'ın basketleriyle 5-0'lık seri bulan sarı-kırmızılı takım, 12. dakika içinde 9 sayılık farkı yakaladı: (24-15). Boş atışlardan yararlanamayan rakibi karşısında Charles ile pota altını iyi kullanan Galatasaray Medical Park, 16. dakika içinde farkı yeniden çift haneli sayılara (32-19) taşıdı. Matovic'in serbest atışlarıyla skor sıkıntısına çözüm bulan Fenerbahçe, Prince'i durdurmakta zorlanınca, sarı-kırmızılılar 17. dakikaya da 37-25 önde girdi. Taurasi'nin de skora katkı yapmasıyla aradaki farkı koruyan Galatasaray Medical Park, devreyi 43-31 üstün tamamladı.
3. çeyreğe Fenerbahçe hücumda etkili bir görüntü sergileyerek başladı. Matovic, Nevriye ve Mc Coughtry'nin basketleriyle 6-0'lık seri bulan sarı-lacivertliler, 22. dakika içinde farkı 6 sayıya (43-37) indirdi. Galatasaray Medical Park, çeyrekteki ilk sayılarına Prince ile ulaşırken, Taurasi'nin basketleriyle 24. dakikayı 51-41 önde geçti. Aldığı savunma ribaundları sonrasında hücuma hızlı çıkan Fenerbahçe, özellikle pota altında Matovic'in basketleriyle 26. dakika içinde 53-49'luk skorla farkı 4 sayıya kadar indirdi. Bahar'ın aldığı savunma ribaundları sonrasında hücumda Taurasi ve Torrens ikilisiyle sayılar üreten Galatasaray Medical Park, 28. dakikaya 61-53 önde girdi. Fenerbahçe, Taylor'ın sayılarıyla farkı azaltmaya çalışsa da, periyot 65-59 Galatarasay Medical Park lehine geçildi.
Karşılıklı basketlerle girilen son çeyrekte özellikle dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Galatarasay Medical Park, 33. dakika içinde 74-63'lük skorla farkı bir kez daha çift hanelere taşıdı. Fenerbahçe, Matovic'in basketleriyle farkı azaltmaya çalışsa da, hücum ribaundlarında da etkili olan Galatasaray Medical Park, son 3.5 dakikaya 80-70 önde girdi. Babkina ve Matovic'in sayılarıyla 8-2'lik seri yakalayan Fenerbahçe, bitime 51 saniye kala farkı 4 sayıya (82-78) indirdi. Bahar'ın basketiyle rahatlayan Galatasaray Medical Park, taktik faulü de sayıya çevirince karşılaşmadan 85-78 galip ayrıldı.
Kupa töreni
19. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Galatasaray Medical Park'a kupasını Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan verdi.
Bu arada, maçın 'En Değerli Oyuncusu' ise Galatasaray Medical Park'tan Tina Charles seçildi.
Salon: Ankara Spor
Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Aytuğ Ekti xx, Erman Erdemli xx
Fenerbahçe: Babkina xx 14, Esmeral x 3, Nevriye xx 4, Taylor xxx 18, Matovic xxx 20, Birsel x, Mc Coughtry xxx 15, Nevlin x 4, İmren x
Galatasaray Medical Park: Prince xxx 18, Bahar xxx 14, Taurasi xx 14, Şaziye xx 3, Charles xxx 28, Sariye x 1, Torrens xx 7, Melisa x, Gülşah x
1. periyot: 15-19
Devre: 31-43 (Galatasaray Medical Park lehine)
3. periyot: 59-65
Beş faulle çıkanlar: 36.19 Mc Coughtry (Fenerbahçe), 36.56 Şaziye (Galatasaray Medical Park)
16.10.2011 17:27:51