-Potada kadınlar derbisine doğru -TKBL'de derbi maçta yarın karşılaşacak Fenerbahçe- Galatasaray Medical Park rekabetinde, son 5 sezonda sarı-lacivertlilerin farklı üstünlüğü dikkati çekiyor -Fenerbahçe, iki takım arasında son 5 sezonda yapılan 27 lig maçının 22'sinden galibiyetle ayrıldı -Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda oynanan 14 maçın sadece 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı İSTANBUL (A.A) - 26.11.2011 - Ercan Çakar - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) yarın derbi maçta karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray Medical Park arasındaki rekabette, son dönemde sarı-lacivertli takımın farklı üstünlüğü dikkati çekiyor. TKBL'de son 6 sezonda şampiyonluklara adeta ambargo koyan sarı-lacivertli takım, ezeli rakibi karşısında oldukça başarılı bir performans sergiledi. Ligde son 5 sezonda play-off dahil iki takım arasında oynanan 27 karşılaşmanın 22'sini Fenerbahçe kazanırken, Galatasaray Medical Park sadece 5 karşılaşmadan mutlu ayrıldı. -Fenerbahçe evinde sadece 1 maç yitirdi- Fenerbahçe, ligde son 5 sezonda sahasında ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'a sadece 1 kez yenildi. Sarı-lacivertliler, Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda yapılan son 14 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken, sadece 1'i sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Galatasaray Medical Park, Kadıköy Caferağa Spor Salonu'nda en son 2007-2008 sezonun play-off final serisi ilk maçında rakibini mağlup etti. -Yeni sezon performansları- TKBL'de 5. hafta maçları sonunda Galatasaray Medical Park, namağlup şekilde lider durumda bulunurken, 4 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler ise 2. sırada yer alıyor. Galatasaray Medical Park, ilk 5 haftada Ceyhan Belediyesi'ni 100-75, Kayseri KASKİ'yi 84-80, Beşiktaş'ı 82-63, Samsun Basketbol'u 88-63, Tarsus Belediyesi'ni de 84-68 mağlup etti. Fenerbahçe ise BOTAŞ'ı 83-72, İstanbul Üniversitesi'ni 80-58, Homend Antakya Belediyesi'ni 94-63, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni de 77-63 yenerken, tek mağlubiyetini Optimum TED Ankara Kolejliler'e karşı 84-77'lik skorla aldı. -Son 5 sezondaki maçlar- TKBL'de Fenerbahçe ile Galatasaray Medical Park arasında son 5 sezonda oynanan lig karşılaşmalarının sonuçları şöyle: 2006-2007: Galatasaray-Fenerbahçe: 63-74 Fenerbahçe-Galatasaray: 86-74 Fenerbahçe-Galatasaray: 79-77 Galatasaray-Fenerbahçe: 52-77 2007-2008: Galatasaray-Fenerbahçe: 71-80 Fenerbahçe-Galatasaray: 96-94 Fenerbahçe-Galatasaray: 88-92 Fenerbahçe-Galatasaray: 82-72 Galatasaray-Fenerbahçe: 73-74 Galatasaray-Fenerbahçe: 71-62 Fenerbahçe-Galatasaray: 74-62 2008-2009: Galatasaray-Fenerbahçe: 58-66 Fenerbahçe-Galatasaray: 82-55 Fenerbahçe-Galatasaray: 82-72 Galatasaray-Fenerbahçe: 76-66 Galatasaray-Fenerbahçe: 64-68 2009-2010: Galatasaray-Fenerbahçe: 77-84 Fenerbahçe-Galatasaray: 76-62 Fenerbahçe-Galatasaray: 57-51 Fenerbahçe-Galatasaray: 61-56 Galatasaray-Fenerbahçe: 78-82 2010-2011: Fenerbahçe-Galatasaray: 74-68 Galatasaray-Fenerbahçe: 76-66 Galatasaray-Fenerbahçe: 74-77 Galatasaray-Fenerbahçe: 84-69 Fenerbahçe-Galatasaray: 80-68 Fenerbahçe-Galatasaray: 91-86 (ERC-ÇET-KAF)