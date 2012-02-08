-Potada kadınlar derbisinden notlar İSTANBUL (A.A) - 08.02.2012 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) 17. haftasında, ligde 2. sırada bulunan Galatasaray Medical Park ile lider Fenerbahçe arasında yapılan derbi maçta, sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını coşkuyla destekledi. Abdi İpekçi Spor Salonu'na gelen yaklaşık 5 bin Galatasaraylı taraftar, karşılaşma öncesinde takımları için tezahüratlar yapmaya başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular sahaya çıkarken ''Cimbom buraya'' diye tezahürat yaparak, basketbolcuları tribünlere çağıran taraftarlar, oyuncularını alkışlayarak motive etti. Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, ikinci başkan Ali Dürüst, yönetici Abdurrahim Albayrak ile Fenerbahçeli yöneticiler Ali Koç ve Semih Özsoy, protokol tribününde karşılaşmayı izledi. -Pondexter, derbi maçla döndü- Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna kattığı ABD'li oyuncu Cappie Pondexter, TKBL'ye derbi maçıyla döndü. Fenerbahçe'de oynadıktan sonra Rusya'nın UMMC Ekaterinburg takımına transfer olan Pondexter, geçen ay yeniden sarı-lacivertli takımla anlaşmıştı. Türkiye'ye geçen hafta gelen ABD'li oyuncu, bir hafta takımla idman yaptıktan sonra Galatasaray Medical Park maçında forma giydi. Maça ilk 5'te başlamayan Pondexter, 1. periyodun bitimine 2 dakika 21 saniye kala ilk kez oyuna girdi.