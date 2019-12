-POTADA İLK YARININ LİDERLERİ KONUŞTU İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 2010-2011 sezonunda geride kalan ilk yarının ardından sayı, asist, ribaund ve blok istatistiklerinde lider olan oyuncular performanslarını değerlendirdi. Basketbol Federasyonu'nun internet sitesine açıklamaları yer alan oyunculardan, 20,6 ortalamasıyla sayı lideri Medical Park Trabzonspor'dan Ali Karadeniz, kariyerini çok çalışmak üzerine kurduğunu, elinden geldiğince her maçta en üst düzeyde konsantre olup istikrarlı performans sergilemek istediğini anlatarak, ''Çalışmalarımın karşılığını aldığım için mutluyum. Umarım bu başarıyı sezonun ikinci yarısında da sürdürebilirim. Tam anlamıyla bir takım oyuncusuyum ve bu sezon ilk defa Beko Basketbol Ligi'nde mücadele eden takımımızı daha da yukarılara taşımak için elimden geleni yapıyorum'' ifadelerini kullandı. Türk vatandaşı olarak Ali Karadeniz ismini alan Michael Wright, Türkiye'de 4. sezonunu geçirdiğini hatırlatarak ikinci yarı maçları için, ''Son maçlarda takım olarak daha iyi oynadık ve daha da iyi bir basketbolu sahaya yansıtabileceğimizi biliyorum. Sezonun ikinci yarısı ile ilgili bir tahmin yapamayacağım fakat nasıl bir kapasitemiz olduğunu ve gerçekten çok çalıştığımızda neler yapabileceğimizi iyi biliyorum'' değerlendirmesini yaptı. İstatistik liderleri arasında tek yerli oyuncu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Nedim Yücel, maç başına 11,2 ribaund ortalamasıyla zirvede yer aldı. Genellikle yabancı oyuncuların ilk sırada yer aldığı bir kategoride, sezonun ilk yarısını ribaund lideri olarak bitirmenin gurur verici olduğunu anlatan Yücel, ''Bu seneki performansımdan ve takıma olan katkımdan dolayı memnum olduğumu söyleyebilirim fakat şu ana kadar takım olarak istediğimiz pozisyonda değiliz. Bireysel performanstan çok takım olarak istenilen sonuçları almak daha önemli'' şeklinde ifadeler kullandı. İlk yarının, maç başına 2,1 ortalamayla blok lideri olan Olin Edirne'den Predrag Samardjiski, her zaman iyi bir blokçu olduğunu, bu sezon da savunma ağırlıklı takımlarında bu yönünü ön plana çıkarabildiğini kaydederek, ''Sanırım antrenörümüz için hem hücumda hem de savunmada önemli bir role sahibim ve bu yüzden her karşılaşmaya yüzde yüz konsantrasyon ile çıkmam gerekiyor. Eğer bir hata yaparsam maç içerisinde takımım için bunun telafisi zor oluyor, fakat yine de bana verilen bu sorumluluk hoşuma gidiyor, çünkü antrenörümüzün bana ne kadar güvendiğini görmemi sağlıyor'' dedi. Beko Basketbol Ligi'nin sandığından da zorlu bir lig olduğunu gördüğünü ifade eden Samardjiski, ''Avrupa'nın en iyi oyuncularına karşı mücadele ediyoruz ve bu da ligin ne kadar kaliteli olduğunun bir göstergesi'' değerlendirmesinde bulundu. Maç başına 6 asistle bu alanda ilk yarıyı lider tamamlayan Pınar Karşıyaka'dan David Holston, bunun sadece kendisinin başarısı olmadığını, takım arkadaşlarının iyi performanslarıyla da doğru orantılı olduğunu kaydederek, şunları anlattı: ''Gerçekten iyi oyunculardan kurulu bir takımımız var. Ben elimden geldiğince onlara iyi pozisyonlar yaratıp skor bulmalarını sağlıyorum. Onların da benim verdiğim paslarla basket bulmaları beni mutlu ediyor. Beko Basketbol Ligi'nin ilk yarısının ne kadar büyük bir çekişmeye sahne olduğunu herkes gördü. Ligde her takım rakibini yenebilecek güce sahip. Normal sezonun ikinci yarısında da aynı çekişmenin artarak devam edeceğine inanıyorum. Sezon sonunda play-offlara dördüncü ya da beşinci sıradan katılacağımızı düşünüyorum.''