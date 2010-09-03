-POTADA İKİNCİ TUR HEYECANI YARIN İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda dün tamamlanan grup maçlarının ardından ikinci tur heyecanı yarın İstanbul'da başlıyor. Şampiyonada 4 grupta yapılan maçların ardından gruplarında ilk 4 sırayı alan 16 takım, 2. turda çeyrek finale çıkmak için mücadele edecek. Şampiyonada 2. turdan itibaren final grubu maçları İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. İkinci turda yarın (A) Grubu birincisi Sırbistan, (B) Grubu dördüncüsü Hırvatistan'la, (D) Grubu ikincisi İspanya ise (C) Grubu üçüncüsü Yunanistan ile karşılaşacak. -TÜRKİYE'NİN MAÇI 5 EYLÜL PAZAR GÜNÜ- (C) Grubu'nu ilk sırada tamamlayan Türkiye, 2. turda 5 Eylül Pazar günü (D) Grubu dördüncüsü Fransa ile karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. 2. tur maç programı şöyle: Yarın: 18.00 Sırbistan-Hırvatistan 21.00 İspanya-Yunanistan 5 Eylül Pazar: 18.00 Slovenya-Avustralya 21.00 Türkiye-Fransa 6 Eylül Pazartesi: 18.00 ABD-Angola 21.00 Rusya-Yeni Zelanda 7 Eylül Salı: 18.00 Litvanya-Çin Halk Cumhuriyeti 21.00 Arjantin-Brezilya Karşılaşmaları kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek. Şampiyonada çeyrek finaller 8-9 Eylül tarihlerinde, yarı finaller 11 Eylül Cumartesi günü yapılacak. 2010 Dünya Şampiyonu, 12 Eylül Pazar günü yapılacak final maçıyla belli olacak. Şampiyonada, sıralama maçları ise 10-11-12 Eylül günleri yapılacak.