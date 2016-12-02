Potada haftanın programı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne 9, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ne 6, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Basketbol Süper Ligi

3 Aralık Cumartesi

15.00 Best Balıkesir-Beşiktaş Sompo Japan (Balıkesir Yeni Spor Salonu)

17.00 Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-TED Ankara Kolejliler (Gazanfer Bilge)

4 Aralık Pazar

14.00 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Karataş Şahinbey)

16.00 Banvit-Trabzonspor Medical Park (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 TOFAŞ-Fenerbahçe (TOFAŞ)

20.00 Galatasaray Odeabank-Muratbey Uşak (Abdi İpekçi)

5 Aralık Pazartesi

18.00 Darüşşafaka Doğuş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ayhan Şahenk)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

3 Aralık Cumartesi

14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Beşiktaş (Tosyalı)

16.00 Fenerbahçe-Adana ASKİ (Fenerbahçe Metro Enerji)

4 Aralık Pazar

14.00 MBK Doğuş Hastanesi-Canik Belediyespor (Edip Buran)

14.00 BOTAŞ-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Menderes)

14.00 Girne Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Mamak Belediyesi)

15.30 Galatasaray-İstanbul Üniversitesi (Abdi İpekçi)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bellona AGÜ (Antakya)