-POTADA GRUP MAÇLARI YARIN BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - Basketbolda bu sezon 26'ncısı düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nda eleme grubu maçları yarın (B) ve (C) gruplarında yapılacak karşılaşmalarla başlayacak. (A) ve (D) gruplarında ise ilk maçlar 10 Ekim Pazar günü yapılacak. Ordu'da Vali Kemal Yazıcıoğlu Spor Salonu'ndaki (B) grubu karşılaşmaları saat 14.00'de Pınar Karşıyaka-Antalya Büyükşehir Belediyespor maçıyla açılacak. Gruptaki diğer karşılaşma saat 16.00'da Edirne Olin ile Efes Pilsen takımları arasında oynanacak. Gaziantep Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda yapılacak (C) Grubu maçları yarın saat 18.00'de yapılacak Fenerbahçe Ülker–Bornova Belediyespor karşılaşmasıyla başlayacak. Aynı gün saat 20.00'de TOFAŞ–Medical Park Trabzonspor maçı yapılacak. Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak (A) Grubu maçları 10 Ekim Pazar günü saat 14.00'de, Mersin Büyükşehir Belediyespor–Aliağa Petkim karşılaşmasıyla başlayacak. Aynı gün saat 16.00'da da Erdemir–Banvit maçı yapılacak. Antalya Kepez Spor Salonu'ndaki (D) Grubu karşılaşmaları da 10 Ekim Pazar günü saat 18.00'de Türk Telekom–OYAK Renault maçıyla başlayacak. Aynı gün saat 20.00'de de Galatasaray Cafe Crown–Beşiktaş Cola Turka derbi maçı yapılacak. -PROGRAM- Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda grup maçlarının programı şöyle: (A) Grubu --------- 10 Ekim Pazar: 14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor–Aliağa Petkim 16.00 Erdemir–Banvit 11 Ekim Pazartesi: 14.00 Banvit–Mersin Büyükşehir Belediyespor 16.00 Aliağa Petkim–Erdemir 12 Ekim Salı: 13.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Erdemir 15.00 Banvit-Aliağa Petkim (B) Grubu --------- Yarın: 14.00 Pınar Karşıyaka–Antalya Büyükşehir Belediyespor 16.00 Edirne Olin–Efes Pilsen 10 Ekim Pazar: 14.00 Efes Pilsen–Pınar Karşıyaka 16.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor–Edirne Olin 11 Ekim Pazartesi: 14.00 Pınar Karşıyaka–Edirne Olin 16.00 Efes Pilsen–Antalya Büyükşehir Belediyespor (C) Grubu --------- Yarın: 18.00 Fenerbahçe Ülker–Bornova Belediyespor 20.00 TOFAŞ–Medical Park Trabzonspor 10 Ekim Pazar: 18.00 Medical Park Trabzonspor–Fenerbahçe Ülker 20.00 Bornova Belediyespor-TOFAŞ 11 Ekim Pazartesi: 16.00 Fenerbahçe Ülker–TOFAŞ 18.00 Medical Park Trabzonspor–Bornova Belediyespor (D) Grubu --------- 10 Ekim Pazar: 18.00 Türk Telekom–OYAK Renault 20.00 Galatasaray Cafe Crown–Beşiktaş Cola Turka 11 Ekim Pazartesi: 18.00 OYAK Renault–Galatasaray Cafe Crown 20.00 Beşiktaş Cola Turka–Türk Telekom 12 Ekim Salı: 17.00 Galatasaray Cafe Crown–Türk Telekom 19.00 OYAK Renault-Beşiktaş Cola Turka