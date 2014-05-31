Potada Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi yarı final 4. maçında Galatasaray Liv Hospital, Banvit'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 14 sayı geride kapattığı karşılaşmayı 73-66 kazandı ve adını finale yazdırdı. Galatasaray Liv Hospital finalde ezeli rakibi Fenerbahçe Ülker ile kupa mücadelesi verecek.

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi yarı final 4. maçında Galatasaray Liv Hospital ile Banvit Abdi İpekçi Spor Salonu'nda karşılaştı.

Banvit, maçın başlarında dış atışlarla etkili oldu. Üç adet üç sayılık atıştan yararlanan konuk ekip, 4. dakikada 13-4 üstünlük yakaladı. Pota altında Ersin'in ürettiği 6 sayıyla oyundan kopmayan Galatasaray Liv Hospital, iyi savunma yaparak rakibine sayı şansı vermedi. 9-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip, Arroyo'nun basketiyle 7. dakika içinde 13-13 beraberliği sağladı. Sarı-kırmızılı takım, 8. dakikada da Ender'in üç sayılık basketiyle 16-13 öne geçti. Ancak pota altında Davis ile etkili olan Banvit, ilk periyotu 20-18 önde tamamlamasını bildi.



Mücadelenin ilk çeyreğindeki alan savunmasıyla rakibinin hücum etkinliğini kıran konuk ekip, ikinci periyot da aynı savunmayla başlayarak skor üstünlüğünü elinde tuttu. Galatasaray Liv Hospital, rakibin savunması karşısında hücumu sürekli tek oyuncuyla değerlendirmeye çalıştı. Pas bağlantılarını iyi kapatan Bandırma temsilcisi, 6 dakika içinde sadece 2 sayı yedi ve Davis'in basketiyle 16. dakika içinde farkı 10 sayıya (30-20) çıkardı. Arroyo'nun üç sayılık basketiyle hareketlenmeye çalışan Galatasaray Liv Hospital'ın tempo yapmasına izin vermeyen Banvit, son dakika içinde Cevher ve Markovic ile basketler bularak soyunma odasına 14 sayı üstünlükle (42-28) gitti.



İkinci yarıya Markoishvili'nin üç sayılık basketleriyle başlayan Galatasaray Liv Hospital, rakibin alan savunmasından vazgeçmesini iyi değerlendirdi. Savunma sertliğini de artıran sarı-kırmızılı takım, 7 dakika içinde potasında sadece 5 sayı gördü. Markoishvili ile üç sayılık basketler üretmeye devam eden ev sahibi takım, 27. dakikada 48-47 öne geçti. Ancak tekrar

alan savunmasına dönen Banvit, Mejia ile basketler bularak 3. çeyreği de 53-51 önde geçti. İlk yarıda sadece 3 sayı üreten Markoishvili, bu çeyrekte 14 sayı buldu.



Taraftar desteğini arkasına alan ve üç sayılık atışlarla moral bulan Galatasaray Liv Hospital, 5,5 dakikada 15-0'lık seri yakaladı. Arroyo ve Erceg ile dışarıdan basketler üreten sarı-kırmızılı takım, Hairston'un basketiyle 36. dakika içinde 13 sayılık üstünlük (66-53) kurdu. Kalan sürede hata yapmayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 73-66 mağlup ederek seriyi 3-1 yaptı ve finalde Fenerbahçe Ülker'in rakibi oldu.



Bu arada, iki takımın da benzer renkte formalar giymesi üzerine hakemler, Galatasaray Liv Hospital'ın maça değişik renkli formayla çıkmasını istedi. Sarı-kırmızılı oyuncular, forma değişikliğiyle gümüş rengi forma giydi.

Karşılaşmanın ilk yarısında sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı anons yapıldı.



GALATASARAY LIV HOSPITAL: 73 - BANVİT: 66

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Recep Ankaralı, Rüştü Nuran, Ziya Özorhon

Galatasaray Liv Hospital: Arroyo 18, Sinan Güler 4, Markoishvili 19, Erceg 7, Ersin Dağlı 13, Ender Arslan 3, Mensah Bonsu 5, Hairston 2, Cenk Akyol 2, Göksenin Köksal, Furkan Aldemir

Banvit: Markovic 9, Rowland 5, Mejia 13, Cevher Özer 12, Ermal Kurtoğlu 4, Davis 8, Erkan Veyseloğlu 11, Simmons 4, Aminu



1. Periyot: 18-20

Devre: 28-42

3. Periyot: 51-53

5 faulle çıkan: 31.36 Simmons (Banvit)