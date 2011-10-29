-Potada Fenerbahçe Ülker galip İSTANBUL (A.A) - 29.10.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Fenerbahçe Ülker, zayıf rakibi Bandırma Kırmızı'yı 33 sayı farkla 93-60 yendi. Ömer Onan ve Bogdanovic'in toplam 26 sayı ürettiği maçın ilk periyodunu Fenerbahçe Ülker, 36-16 önde tamamladı. Sarı-lacivertli takım, ikinci periyotta adeta ''durdu'' ve ilk 6 dakikada sadece 5 sayı üretti. Bandırma Kırmızı da bu sürede 1 sayı bulabilirken, 16. dakika 41-17 ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe Ülker, mücadelenin ilk yarısını da 54-26 önde tamamladı. Fenerbahçe Ülker, yaş ortalaması 19 olan tecrübesiz rakibi karşısında rahat oyununu sürdürdü ve 3. periyodu 72-43 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 93-60 kazandı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: İsmail Aydın xxx, Ozan Çakar xxx, Murat Ciner xxx Fenerbahçe Ülker: Jerrells xx 3, Ömer Onan xxx 20, Bogdanovic xxx 18, Gist xxx 11, Oğuz x 2, Hakan xx 7, Preldzic xx 6, Engin xx 8, Vidmar xx 4, Kaya xx 10, Berkay xx 4, Metecan x Bandırma Kırmızı: Şafak xxx 16, Ahmet Fatih xx 8, Talat x, Cenk xx 8, McGhee xxx 22, İbrahim x 4, Anıl x, Hasan x, Mert x 2 1. Periyot: 36-16 Devre: 54-26 3. Periyot: 72-43