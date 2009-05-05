T24 LogoT24 Logo
Spor

Potada Fenerbahçe bayan takımı 2-0 öne geçti

05 Mayıs 2009 03:00

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi play-off finalinin 2. maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 102-62 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Kendi sahasındaki ilk maçta 87-61 yendiği rakibi karşısında 2. maçı da kazanarak 3. maç öncesi büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe, 8 mayıs cuma günü Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda yapılacak maçta da kazanırsa, 2008-2009 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Karşılıklı basketlerle hızlı bir tempoda geçen ilk çeyrekte Sutton-Brown, Smith ve Nevlin'in sayılarıyla rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, 1. periyodu 21-15 önde geçti.

İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne karşı üstünlüğünü iyice kabul ettirdiği bu çeyrekte rakibine uzun süre sayı attırmayıp, Powell ile etkili olarak 18. dakikada farkı 28 sayıya (47-19) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı 51-26 önde tamamladı.

Maçın 3. çeyreğinde, bir önceki bölüme oranla daha organize oynayan konuk ekibin çabası farkı azaltmaya yetmeyince, Fenerbahçe 3. periyodu da 74-50 önde geçti.

Son çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe, karşılaşmayı 102-62kazandı.


Salon: Caferağa

Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Özlem Yalman xxx

Fenerbahçe: Birsel xxxx 18, Ajavon xx 10, Smith xxx 17, Sutton-Brown xxx 12, Nevriye xx 9, Nevlin xxx 11, Esmeral xx 7, Powell xxx 10, Nalan x 3, Begüm x 2, Melike x 2, Tuğçe x 1

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lindsey xxx 16, Aynur x 3, Sariye x 4, Mistie xxx 19, Olympia x 2, Allie x 5, Makbule x 2, Aylin x 2, Merve x 2, Tuğba x 2, Berrin x 2, Bircan x 3

1. Periyot: 21-15

İlk yarı: 51-26

3. Periyot: 74-50

5 Faul alanlar: Dk. 28.57 Makbule, DK. 35.46 Sariye (Mersin Büyükşehir Belediyesi)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24