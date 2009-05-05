Potada Fenerbahçe bayan takımı 2-0 öne geçti

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi play-off finalinin 2. maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 102-62 yenerek seride 2-0 öne geçti.



Kendi sahasındaki ilk maçta 87-61 yendiği rakibi karşısında 2. maçı da kazanarak 3. maç öncesi büyük bir avantaj elde eden Fenerbahçe, 8 mayıs cuma günü Mersin Edip Buran Spor Salonu'nda yapılacak maçta da kazanırsa, 2008-2009 sezonunu şampiyon tamamlayacak.



Karşılıklı basketlerle hızlı bir tempoda geçen ilk çeyrekte Sutton-Brown, Smith ve Nevlin'in sayılarıyla rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, 1. periyodu 21-15 önde geçti.



İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne karşı üstünlüğünü iyice kabul ettirdiği bu çeyrekte rakibine uzun süre sayı attırmayıp, Powell ile etkili olarak 18. dakikada farkı 28 sayıya (47-19) çıkardı. Sarı-lacivertli ekip ilk yarıyı 51-26 önde tamamladı.



Maçın 3. çeyreğinde, bir önceki bölüme oranla daha organize oynayan konuk ekibin çabası farkı azaltmaya yetmeyince, Fenerbahçe 3. periyodu da 74-50 önde geçti.



Son çeyrekte farkı daha da açan Fenerbahçe, karşılaşmayı 102-62kazandı.





Salon: Caferağa



Hakemler: Recep Ankaralı xxx, Özlem Yalman xxx



Fenerbahçe: Birsel xxxx 18, Ajavon xx 10, Smith xxx 17, Sutton-Brown xxx 12, Nevriye xx 9, Nevlin xxx 11, Esmeral xx 7, Powell xxx 10, Nalan x 3, Begüm x 2, Melike x 2, Tuğçe x 1



Mersin Büyükşehir Belediyesi: Lindsey xxx 16, Aynur x 3, Sariye x 4, Mistie xxx 19, Olympia x 2, Allie x 5, Makbule x 2, Aylin x 2, Merve x 2, Tuğba x 2, Berrin x 2, Bircan x 3



1. Periyot: 21-15



İlk yarı: 51-26



3. Periyot: 74-50



5 Faul alanlar: Dk. 28.57 Makbule, DK. 35.46 Sariye (Mersin Büyükşehir Belediyesi)





