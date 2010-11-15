-POTADA EUROCHALLENGE HEYECANI ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - Basketbolda FIBA Erkekler Eurochallenge heyecanı, yarın yapılacak maçlarla başlarken, bu kupada mücadele edecek Türk takımlarından Türk Telekom, bu kupada ilk kez boy gösterecek. (D) Grubu'nda yer alan Türk ekibi, gruptaki ilk maçını yarın İsveç'in Norrköping Dolphins takımıyla TSİ 20.00'de İsveç'in Norrköping kentinde yapacak. 1994-1995 sezonundan itibaren, 2005-2006 sezonu dışında tüm sezonlarda Avrupa kupalarında yer alan ve bu sezon kupalardaki 16. sezonunu geçirecek Türk Telekom, geride kalan 15 sezonda 26 farklı ülkenin takımıyla mücadele etti. Türk temsilcisinin en çok maç yaptığı ülke 27 maçla Yunanistan temsilcileri olurken, bu ülkeden BC Panionios ve Rusya'dan UNICS Kazan da 8'er kez ile kupalarda en çok karşılaştığı takımlar olarak dikkati çekti. Başkent ekibi, yarın yapılacak Norrkopeing Dolphins maçıyla da tarihinde ilk kez bir İsveç takımıyla mücadele edecek. -AVRUPA KUPALARI'NDA 181. MAÇ- Türk Telekom, yarın Avrupa kupalarındaki 181. maçına çıkacak. Mavi-beyazlılar, bugüne dek yaptıkları 180 maçta 94 galibiyet ve 86 yenilgi aldı. Türk ekibi, sahasındaki 87 maçı 59 galibiyet ve 28 yenilgi, deplasmandaki 93 maçı da 35 galibiyet ve 58 yenilgiyle kapadı. Kupalarda antrenörlerinden Ercüment Sunter döneminde 74 galibiyet ve 62 yenilgi alan başkent temsilcisi, Ergin Ataman döneminde 15 galibiyet ve 17 yenilgi, Merih Çakıroğlu döneminde 4'er galibiyet ve yenilgi, Murat Özyer döneminde de 1 galibiyet ve 3 yenilgi elde etti.